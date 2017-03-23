23.03.2017
'Damat Koğuşu' Sofya'dan Genç Jüri Ödülü'yle döndü!.
Daha önce çeşitli projelerde oyuncu ve yardımcı yönetmen gibi çeşitli görevlerde bulunan İlker Savaşkurt’un uzun metrajlı ilk filmi olan Damat Koğuşu / Groom's Block, bu yıl 21. kez kapılarını açan Sofya Film Festivali’nden ödülle döndü.
Festival jürisinin dikkatini ve beğenisini çekmesi sonucu hem “Balkan Filmleri Kategorisi”nde hem de “Uluslararası Kategori”de yarışan Damat Koğuşu, festivalden “Genç Jüri Ödülü” ile döndü.
Ödülü ekibi ile birlikte alan Savaşkurt, “Genç Jüri Ödülü”nün Nisan ayında düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali ve Paris’te düzenlenecek olan ECU - The European Independent Film Festivali için kendilerini cesaretlendirdiğini dile getirdi.
Damat Koğuşu ekibi, Sofya yerel televizyon kanalları ve radyolarının festival sürecinde büyük ilgi odağı oldu.
Yapımcılığını Abbas Nokhasteh’in yaptığı, senaryosunu Mehmet Kala’nın yazdığı, Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay, Caner Erdem, İbrahim Aköz, Feyzan Soykan, Kirkor Dinçkayıkçı, Turgay Atalay, Halit Karaata, Zülfü Hamit Altın, Özgür Emre Yıldırım, Serdar Bordonacı ve Münibe Millet’in oynadığı Damat Koğuşu’nun müziklerini ise Uğur Ateş üstleniyor.
‘Damat Koğuşu’ 36. İstanbul Film Festivali Yeni Türkiye Sineması kapsamında 13 Nisan 2017 tarihinde saat 19:00’da Beyoğlu Sineması’nda izlenilebilir.
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