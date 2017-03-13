13.03.2017

David Lynch - The Art Life / David Lynch - Yaşam Sanatı



David Lynch - Yaşam Sanatı filminin afişi ve Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı.

Lynch’in daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleri ve eserlerini usta yönetmenin muazzam hikaye anlatıcılığıyla birleştiren belgesel, Little White Lies tarafından “Hipnotize edici” şeklinde tanımlanıyor.

Venedik Film Festivali’nde Sinema Üzerine En İyi Belgesel ödülüne aday gösterilen filmin Türkiye’deki vizyon tarihi ise 24 Mart.​

David Lynch’in zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz?

David Lynch - Yaşam Sanatı, 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika’da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim.

Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.




Jon Nguyen’in ustalıkla bir araya getirdiği Lynch’in daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleri ve eserleri, Lynch’in muazzam hikaye anlatıcılığıyla birleşince, samimi ve büyüleyici bir iç yolculuğun girdabına kapılıyoruz.




David Lynch - The Art Life / David Lynch - Yaşam Sanatı, Venedik Film Festivali’nde Sinema Üzerine En İyi Belgesel ödülüne aday gösterildi.






Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm​
Oyuncular: David Lynch​
Yapımcı: Jon Nguyen, Jason S., Sabrina S. Sutherland​
Görüntü Yönetmeni: Jason S.​
Yapım Yılı: 2016
Ülke: A.B.D., Danimarka​
Süre: 90 dk.​
Dağıtım: Başka Sinema
İthalat: Fabula Films



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