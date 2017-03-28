David Lynch - The Art Life :: Var Olmayan Bir Dünyada Yaşayan Adam

David Lynch - The Art Life, 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmenin Amerika’da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine yol aldığımız benzersiz ve ayrıcalıklı bir deneyim.
Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemizi sağlıyor.
Jon Nguyen’in ustalıkla bir araya getirdiği Lynch’in daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleri ve eserleri Lynch’in muazzam hikaye anlatıcılığıyla birleşince, samimi ve büyüleyici bir iç yolculuğun girdabına kapılıyoruz."
Hiç uzatmadan şöyle söyleyeyim: Sanat da dahil hiçbir konuda fanatizm bana göre değildir; lâkin bana, "Sinema'dan sadece ama sadece bir yönetmenin adını vereceksin ve sonuçta aklın hiçbir yönetmende kalmayacak, ne dersin numancığım hı?" deyu sorsalar, hiç düşünmeden -yoksa biraz düşünür müyüm!- vereceğim cevaptır David Lynch..
İşte, tam manasıyla 'yaşamı sanat', sanatı 'yaşam üstü' olan bu 'gizemli' ustanın -kendi anlatımıyla- doğumundan, çocukluğundan ve gençliğinden, sinemadaki muhteşem kariyerinin ilk harikası Eraserhead'e kadar olan hayatı ve de sanatı üzerine olan bu güzel belgeselin önemli bir tarafı da, kendisinin -sonradan ortaya koyacağı- filmlerinin olası kaynaklarına ulaşma çabası olsa gerek..
Yönetmenlerin, belgeselini yaptıkları büyük sanatçıyı sinemayla tarif ederken, onun -üslubu da dahil- kullandığı motifleri hatırlatan bir yaklaşım sergilemeleri de doğru bir seçimdi elbet..
Tabii bu arada Lynch'in, onunla ilişkisi çok daha eskilere dayanan ve sinemadan çok daha derin bir tutkuyla hatta aşkla bağlandığı tek sanatın resim olduğunu hatırlıyoruz..
Ki zaten tüm film, hâlâ ilk günkü gibi devam eden bu aşkın büyüklüğüne bir saygı duruşu gibi; sinemanın yeri burada, 'hareket eden resimler'den ibaret bir ayrıntı adeta..
Filmlerinde böylesine gizemli, sarsıcı, karanlık, hastalıklı ve tüyler ürpertici dünyalar kuran bir adamın çocukluğuna, nasıl bir hayattan geldiğine bakarak sonuçlar çıkarmanın anlamsızlığı da ilginçti; zira onun gibi, annesi, babası ve kardeşleriyle böylesine özgür ve de mutlu bir çocukluk dönemi geçirenimiz azdır sanırım..
David Lynch - The Art Life / David Lynch - Yaşam Sanatı
Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm
Oyuncular: David Lynch
Yapım: 2016, A.B.D. / Danimarka, 90'
7 /10
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