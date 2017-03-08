Prof. Dr. Semih Çelenk’in, Yunus Emre’yi rehber edinerek kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım; Tiyatroevi tarafından sahneye konuyor.
Yunus Emre’nin “Tanışalım da işi kolay kılalım, sevelim sevilelim zira bu dünya kimseye kalmaz” dizeleri kılavuzluğunda ilerleyen bu yol hikayesi; Anadolu kültürünün imbiğinden süzülmüş hikayelerle, ezgilerle, seyirciyi uzun yolculuğa davet ediyor.
İki sezondur yoğun ilgi gören oyun; ülkenin ve dünyanın gündemini işgal eden şiddet ve empati yoksunluğuna, Anadolu’nun sesinden, sözünden bir cevap niteliği taşıyor.
Türkülerin yollarından geçerek, ezgilerin izlerini sürerek, aşktan ve hayattan, ayrılıktan ve vuslattan, sıla ve gurbetten, haktan ve hakikatten, dağların başından, suların kıyısından, ekinlerin içinden geçerek anlatıldı bu hikâye.
Tanımadığımızla, düşman bellediğimizle tanış olalım diye.
Tanışalım, bakışalım, konuşalım, gönülden söyleşelim diye.
Türkü söyleyelim, salınalım, oynayalım diye.
Kavilleşelim, yolda buluşalım, suyu ekmeği paylaşalım diye.
Türküler gibi çoğul, türküler gibi sıcak bir hayatımız olsun diye..
Tek kişilik türkülü oyun Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım'da 11 türkü yer alıyor.
Orkestra ise Cem Erdost İleri (bağlama, vokal), Mehmet Taylan Ünal (kabak kemane, cura, vokal), Eren Erdoğan (duduk, kaval) ile Sitar Sertaç Şanlı’dan (perküsyonlar, vokal) oluşuyor.
2000 yılında Prof. Dr. Semih Çelenk ve Hamit Demir önderliğinde kurulan, önceki yıl Fırat Tanış’ın da bünyesine dahil olduğu Tiyatroevi; yaratıcı, çağdaş ve çağına tanıklık eden çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, 12 Mart 2017 Pazar akşamı saat 18:00’de Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.
Oyunun biletleri salonun gişesinden ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Avcılar Şubesi’nden temin edilebilir.
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