Geostorm / Manyetik Fırtına'dan teaser fragman!.

Ama, bir şeyler ters gider ve Dünya’yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar.
Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için saate karşı yarış başlamıştır.
Dean Devlin ( “Independence Day”’in yazar ve yapımcısı) aksiyon gerilim türündeki “Manyetik Fırtına/Geostorm,” ile ilk yönetmenlik çıkışını yapıyor.
Filmin başrollerinde; Gerard Butler (“Olympus Has Fallen,” “300”), Jim Sturgess (“Cloud Atlas”), Abbie Cornish (“Limitless”), Alexandra Maria Lara (“Rush”), Daniel Wu (“The Man with the Iron Fists,” “Warcraft: The Beginning”), ile Oscar adayları Ed Harris (“The Hours,” “Apollo 13”) ve Andy Garcia (“The Godfather: Part III”) yer alıyorlar.
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