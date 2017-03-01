1.03.2017
Hidden Figures / Gizli Sayılar
Film, NASA'daki siyah kadın matematikçilerden oluşan seçkin bir takımın, Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı rakiplerine karşı uzay yarışını kazanmasına yardımcı oldukları ve aynı zamanda, eşit haklara ve fırsatlara ilerlemeye yönelik arayışların hayati tarihini anlatıyor.
Herkes Apollo görevlerini bilir. Uzayda insanlığın ilk adımı atan cesur erkek astronotları derhal listeleyebiliriz: John Glenn, Alan Shepard ve Neil Armstrong.
NASA'nın ustalıklı "insan bilgisayarları" olarak cüretkâr, zeki ve güçlü rolleri, insan uzay uçuşu için vazgeçilmez bir unsur olsa da, dikkat çekici bir şekilde, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson'ın isimleri, okulda öğretilmediği gibi çoğu insanın duymadığı isimlerdir.
Filmin mmknmrtb notu ::
Nineleri, dedeleri, ataları onlarca yıl köle olarak ölümüne sömürüldüğü halde, kendini bi bok zanneden Amerikalı Beyaz Adam'a yaranamayan, kölelik kaldırıldığı halde dışlanmaya, itilmeye, insandan sayılmamaya devam edilen Afrikalı dostlarımızın, Soğuk Savaş'ın uzay yarışıyla at başı gittiği, bilgisayarın çalışma hayatına ilk defa girdiği yıllardaki hallerine dair yeni bir bakış..
Bakışın yeniliği üsluptan değil, içerikle ilgili; yoksa film, tarihi ve biyografik dramaların kalıplarına cuk oturan bir alışılmışlıkla başlıyor, vaziyetin vahametini hafiften bir komediyle yumuşatmayı da ihmal etmeden gelişip, sona eriyor..
Görünen o ki, film süresince oluşan, ırkçılıkta ve ayrımcılıkta görülen gevşeme, Beyaz Adam'ın insafa gelmesinden kaynaklanmıyor; büyük oranda siyahi kadın matematikçiye duyulan ihtiyaçtan, birazcık da bu zorunlu duruma zamanla alışmaktan; yani, beyaz gömlekli beyaz adamların, ilk kez aralarına dalan bir siyah kadına tepki göstermekten bıkmalarından!.
Neresinden bakarsan bak, aptallıktan başka bir şey olmayan ırkçılığın, günümüze kadar ulaşabilmesi, hatta son zamanlarda yeni ataklar yapmaya başlamasıdır acı olan..
6 /10
Kozmik yolculuğa öncülük eden, cinsiyet, ırk ve profesyonel çizgileri aşan vizyoner üç kadının hikayesinin başrollerinde Oscar® adayı Taraji P. Henson (Empire, Benjamin Button, Hustle And Flow), Oscar ödüllü Octavia Spencer (Allegiant, Son Durak, Duyguların Rengi), şarkıcı Janelle Monáe ve iki Oscar ödülüne sahip Kevin Costner (Black Or White, Düşler Tarkası, Kurtlarla Dans) bulunuyor.
Yönetmen Theodore Melfi (St. Vincent), NASA'nın heyecan verici ilk günlerinde kadınların yükselişini, dünyanın ilk, görünüşte imkansız yörünge uçuşunu ve ayrıca kadınlar birleşince ortaya çıkabilecek gücü, mizah dolu ve ilham verici bir şekilde seyircinin beğenisine sunuyor.
Gizli Sayılar, tüm sevinci ve zaferleri ile birlikte Amerikan tarihinin en belirgin mücadelelerinin kavşağında gerçekleşen bir filmdir: Sivil Haklar için gelişen mücadele; Nükleer savaş riskine girmeden Soğuk Savaş'ı kazanmak, dünya'nın dışında bir insan varlığı kurmak için ilk süper güç olma savaşı ve dünyanın geleceğini yaratan teknolojik atılımların toplumsal cinsiyet veya geçmişle hiçbir ilgisi olmadığını göstermek.
“Bu hikaye Soğuk Savaşın en üst seviyeye tırmandığı, uzay yarışı, Jim Crow ve Sivil Haklar hareketinin doğuşu sırasında geçiyor.” diyor Melfi.
“Şimdi, John Glenn'in uzayda dünyanın yörüngesine çıkabilmesinin ardında inanılmaz kadınlar olduğunu biliyoruz. Nihayet onların hikayesini dinleyebileceğiz.” diye ekliyor Taraji P. Henson.
Dokundurucu bir şekilde, Katherine G. Johnson, şimdi 90'lı yaşlarında ve yaptığı işten gurur duyuyor.
Her zaman işi, ailesi ve toplum için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve herkesin öyle yapması gerektiğine inanıyor.
"Sadece çözülmesi gereken soruları çözüyordum." diyor karakteristik bir tevazuuyla.
"Probleminize sıkı tutunun. Ne olursa olsun çözülebilir. Zamanını harcarsan her sorunu halledebilirsin." diyor Johnson zorluklarla karşılaşan insanlara.
Fox 2000 Pictures Presents A Chernin Entertainment / Levantine Films Production, Gizli Sayılar.
Yönetmen Theodore Melfi, Margot Lee Shetterly’nin kitabından esinlenilerek yazılan senaryo Allison Schroeder ve Melfi’ye ait.
Yapımcılar Donna Giglioti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams ve Theodore Melfi.
Yapım Yönetmeni Jamal Daniel, Renee Witt, Ivana Lombardi, Mimi Valdés, Kevin Halloran ve Shetterly.
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