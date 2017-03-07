İstanbul Modern: Ozon Hakkında Her Şey

İstanbul Modern Sinema, Fransız sinemasının genç ustalarından François Ozon adına ilk kez bir retrospektif sunuyor.
Eğitimini Louis Malle, Alain Resnais, Claire Denis gibi, prestijli film okulu La Femis’de tamamlayan Ozon, 1990’ların sonlarından itibaren başladığı yönetmenlik kariyerinde yaklaşık her yıl bir film üretiyor.
Ozon adını; çeşitli kısa filmlerin ardından daha havai, kitsch bir anlatımın peşinden gideceği bir dönemin, deli dolu filmografisinin de habercisi olan ilk uzun metrajı Sitcom (1998) ile duyurdu.
|Havuz
Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları (Gouttes d’Eau sur Pierres Brûlantes, 2000) ile melodrama olan hürmetini, absürt mizaha, abartılı stille ve eşcinsel karakterlere olan ilgisini ortaya koydu.
Her biri şevk üzerine ve kışkırtıcı olan filmografisi aynı yıl Kumun Altında (Sous le Sable) ile başka bir yöne doğru gitti; bu güçlü dram Ingmar Bergman tarafından “başyapıt” ilan edildi.
Fransız sinemasının ikon kadın oyuncularını bir araya getirdiği cinayet konulu müzikal 8 Kadın (8 Femmes, 2002) ve Charlotte Rampling’i başrolde izlediğimiz gerilim ve entrika öyküsüyle Havuz (Swimming Pool, 2003) ile daha büyük bütçeli filmler kulvarına geçebileceğini kanıtladı.
Fransa’daki ticari başarısına rağmen asıl arzuladığı uluslararası kırılmayı Evde (Dans la Maison, 2012) ile yaptı.
|Frantz
Son olarak 16. uzun metraj filmi Frantz ile karşımıza çıktı.
Yarıştığı Venedik Film Festivali’nde başrolündeki Paula Beer’a Genç Yetenek Ödülü kazandıran siyah-beyaz dönem filmi, Ozon’un filmografisinde farklı bir durak olsa da yolculuğunun her daim heyecan dolu ve sürprizlere gebe olduğunu işaretliyor.
François Ozon’un bugüne kadar çektiği tüm uzun metrajlı filmleri ve kısa filmlerinden bazı örnekleri, 9-19 Mart 2017 tarihleri arasında, İstanbul Modern’de izleyebilirsiniz.
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