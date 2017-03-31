31.03.2017
It / O'dan ilk fragman!.
Derry’nin kasabası Maine’de çocuklar kaybolmaya başladığında, bir grup çocuk en büyük korkularıyla, yüzyıllardır katil ve vahşet hikayeleriyle bilinen Pennywise adında şeytan palyaço ile yüzleşmek durumunda kalırlar.
Filmin başrolündeki kötü kahraman Pennywise’ı, yani ‘O’yu, Bill Skarsgård (Allegiant, Dizi Hemlock Grove) canlandırıyor.
Filmdeki çocuk grubunu canlandıran genç oyuncular ise şöyle sıralanıyor: Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things Dizi), Wyatt Oleff (Guardians of the Galaxy), Chosen Jacobs (Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) ve Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).
Muschietti’nin yönettiği filmin senaryosu Chase Palmer & Cary Fukunaga ve Gary Dauberman tarafından düzenlenmiştir.
Filmin yapımı David Katzenberg ve Barbara Muschietti’ye, yönetici yapımcılığı ise Marty P. Ewing, Doug Davison ve Jon Silk’ ait.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde, görüntü yönetmeni Chung-Hoon Chung (“Me and Earl and the Dying Girl”), yapım tasarımcısı Claude Paré (“Rise of the Planet of the Apes”), editör Jason Ballantine (“The Great Gatsby”), kostüm tasarımcısı Janie Bryant (TV’s “Mad Men”) bulunmaktadır.
Bir New Line Cinema yapımı olan ‘O’ filminin dünya çapında dağtımı, bir Warner Entertainment Company kuruluşu olan Warner Bros. Pictures, tarafından, 8 Eylül 2017’den itibaren yapılacaktır.
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