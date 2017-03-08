8.03.2017
'Kaygı' Amerika'da!.
10 Mart Cuma günü başlayacak olan festivalin hemen öncesinde filmin Amerika afişi ve filmden ikinci teaser yayınlandı.
SXSW için hazırlanan afiş daha önce filmin Berlinale afişini tasarlayan Dilde Mahalli ve yine Amerika'ya özel yayınlanan ikinci teaser ise Selda Taşkın - Punctum Creative imzalı.
Kaygı, South by Southwest Film Festivali'nde yenilikçi anlatımıyla öne çıkan yapımların yer aldığı Global bölümünde gösterilecek.
12 Mart'ta prömiyerini yapacak olan filmin, festivalde 14 ve 16 Mart tarihlerinde iki gösterimi daha var.
Unutma-unutturma temalı Kaygı, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor.
Başrolünde Algı Eke'nin yer aldığı Kaygı'nın pek yakında Türkiye'de vizyona çıkması planlanıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.
İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik'in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği KAYGI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği almıştı.
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