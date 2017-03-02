2.03.2017
'Kong: Skull Island / Kong: Kafatası Adası' 10 Mart'ta sinemalarda!.
Yönetmen Jordan Vogt-Roberts (“The Kings of Summer”) imzalı bu sürükleyici ve özgün macera filmi; Pasifik Okyanusu’nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor.
Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler.
Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.
“Kong: Kafatası Adası”nın başrollerini Tom Hiddleston (“The Avengers”, “Thor: The Dark World”), Oscar adayı Samuel L. Jackson (“Pulp Fiction”, “Avengers: Age of Ultron”), John Goodman (“Transformers: Age of Extinction”, “Argo”), Oscar ödüllü Brie Larson (“Room”, “Trainwreck”), Jing Tian (“Police Story: Lockdown”), Toby Kebbell (“Dawn of the Planet of the Apes”), John Ortiz (“Steve Jobs”), Corey Hawkins (“Straight Outta Compton”), Jason Mitchell (“Straight Outta Compton”), Shea Whigham (“The Wolf of Wall Street”), Thomas Mann (“Me and Earl and the Dying Girl”), Terry Notary (“Dawn of the Planet of the Apes”) ve Oscar adayı John C. Reilly (“Chicago”, “Guardians of the Galaxy”) paylaşıyorlar.
Vogt-Roberts, filmi, Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly’nin senaryosuna ve John Gatins’in hikayesine dayanarak yönetti.
Kong: Kafatası Adası'nın yapımcılığını Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni ve Alex Garcia; yönetici yapımcılığını ise Eric McLeod ve Edward Cheng gerçekleştirdi.
Filmin kamera arkası yaratıcı ekibi; görüntü yönetiminde Larry Fong (“Batman v Superman: Dawn of Justice”), yapım tasarımında Stefan Dechant (sanat yönetimi amiri olarak “True Grit”, “Avatar”), kurguda Oscar adayı Richard Pearson (“United 93”, “The Bourne Supremacy”), kostüm tasarımında ise Mary Vogt’tan (“Men in Black” filmleri) oluşuyor.
Filmin müziği Henry Jackman’ın (“Captain America: Civil War”) imzasını taşıyor.
Filmde ayrıca Oscar ödüllü makyaj amiri Bill Corso (“Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events”, “Star Wars: The Force Awakens”) ve dublör koordinatör amiri George Cottle (“Interstellar”, “The Dark Knight Rises”) görev aldı.
Yepyeni bir boyuttaki efsanevi Kong’u Industrial Light & Magic şirketi, iki Oscar ödüllü görsel efektler amiri Stephen Rosenbaum (“Avatar”, “Forrest Gump”) ve Oscar adayı görsel efektler amiri Jeff White (“The Avengers”) hayata geçirdi.
Yönetmen Jordan Vogt-Roberts, oyuncu kadrosu ve çekim ekibi izleyicilerin kendilerini tam anlamıyla gizemli Kafatası Adası’ndaymış gibi hissedebilmeleri için altı ay boyunca üç ayrı kıtada çekim yaptılar.
Bu süre zarfında Oahu-Hawaii, Gold Coast-Avustralya ve son olarak da Vietnam’da bazıları daha önce sinemada hiç görülmemiş çeşitli mekanlarda olağanüstü doğa parçaları görüntülediler.
Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures ve Tencent Pictures bir Legendary Pictures yapımı olan film, 10 Mart’ta, 3D, IMAX 3D, 2D, Türkçe Dublaj ve Türkçe Altyazılı Seçenekleriyle Sinemalarda.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder