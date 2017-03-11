11.03.2017
'Life / Hayat' 24 Mart'ta sinemalarda!.
Grubun keşif görevi, Mars’ta yaşamın sonunu getirmiş bir canlı türünün hızla evrimleştiğini fark etmeleriyle ilkel bir korkuya dönüşür; çünkü aynı canlı türü hem istasyondaki bilim insanlarını, hem de dünyayı tehdit etmektedir.
Columbia Pictures ve Skydance bir Skydance yapımı olan Daniel Espinosa filmi, Life/Hayat'ı sunar.
Başrollerini, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare ve Olga Dihovichnaya’nın paylaştığı filmi Rhett Reese ve Paul Wernick yazdı, Daniel Espinosa yönetti.
Filmin yapımcılığını David Ellison, Dana Goldberg, Bonnie Curtis ve Julie Lynn; yönetici yapımcılığını ise Don Granger ve Vicki Dee Rock gerçekleştirdi.
Filmin görüntü yönetimi ASC-BSC’den Seamus McGarvey’nin, yapım tasarımı Nigel Phelps’in, kostüm tasarımı Jenny Beavan’ın, kurgusu ACE’den Frances Parker ve Mark Jo Markey’nin, müziği ise Jon Ekstrand’ın imzasını taşıyor.
'Life / Hayat' 24 Mart'ta gösterime girecek.
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