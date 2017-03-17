Lisbeth Salander 'Örümcek Ağındaki Kız'la geri dönüyor!.

Dünya çapında çok satan roman, David Lagercrantz tarafından yazıldı.
2016’da çıkan Nefesini Tut / Don’t Breath filminin başarılı yönetmeni Fede Alvarez, filmi Steven Knight ve Fede Alvarez & Jay Basu’nun senaryosu doğrultusunda yönetecek.
Scott Rudin, Søren Stærmose, Ole Søndberg, Amy Pascal, Elizabeth Cantillon, Eli Bush ve Berna Levin filmin yapımcılığını, Anni Faurbye Fernandez, Line Winther Skyum Funch, Johannes Jensen, ve David Fincher da filmin yönetici yapımcılığını üstlenecekler.
Tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ile çekilecek film için, ikonik Lisbeth Salander rolünü canlandıracak bir aktrist bulmak üzere dünya çapında bir araştıma başlatıldı.
Yapımın ilk çekimlerine bu yıl Eylül ayında başlanması ve filmin 5 Ekim 2018’den itibaren vizyona girmesi planlanıyor.
Daha önceki kitaplar önce İsveç dilinde çekilmişlerdi.
Ejderha Dövmeli Kız / The Girl with the Dragon Tattoo da, ilki İsveç yapımı olan filmin yeniden çevrimiydi ve dünya çapında 230 Milyon Dolar hasılat ile Columbia Pictures için global bir hit olmuştu.
Dünya çapında çok satar olan Milenyum Serisinin dört kitabı, ilk çıktıkları günden bugüne kadar toplam 86 milyon kopya sattı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder