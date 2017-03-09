9.03.2017
Logan : Wolverine
İnsan beni bir silaha dönüştürdü.
Ve Tanrı bunun çok uzun sürmesini sağladı.
Vizyoner yazar\yönetmen James Mangold tarafından, şimdiye kadar yaratılan en büyük çizgi roman kahramanlarından birinin sinema destanındaki tamamlayıcı bölümü geldi.
Akademi Ödülüne aday gösterilen aktör Hugh Jackman, Wolverine olarak ikonik rolünü fedakarlık ve kurtuluşun, güçlü dramatik ve bağımsız hikayesi ile son olarak Logan: Wolverine’de tekrarlıyor.
Yıl 2029. Mutantlar neredeyse gittiler.
İzole edilmiş, ümitsizliğe kapılmış Logan, günlerini Meksika sınırının uzağında, kiralık bir şoför olarak nakit para toplayıp saklanarak geçiriyordu.
Logan’ın sürgündeki arkadaşları; toplumdan dışlanmış olan Caliban ve eşsiz zihni gittikçe kötüleşen nöbetlerden muzdarip olan, hasta Profesör X'dir.
Ama Logan’ın Dünya’dan saklanma çabaları ve mirası, gizemli bir kadının önemli bir istekle ortaya çıkışıyla sonlanır; bu istek, Logan’ın sıradışı bir kıza güvenliği için önderlik etmesidir.
Çok geçmeden pençeler ortaya çıkar ve Logan, karanlık güçlerle ve geçmişinin zalimleriyle ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıya gelir.
Bu mücadele yıpranmış savaşçının kaderini çizeceği yoldur.
Logan: Wolverine oyuncuları, başrol olarak Hugh Jackman, yanısıra Patrick Stewart (X-Men: Geçmiş Günler Gelecek), Stephen Merchant, Richard E. Grant ve yeni dahil olan Dafne Keen.
Filmin yönetmeni James Mangold (Sınırları Aşmak, Wolverine), yapımcısı Hutch Parker, Simon Kinberg ve Lauren Shuler Donner ve dağıtımcısı 20th Century Fox.
Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Hugh Jackman, Doris Morgado, Patrick Stewart, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dafne Keen
Tür: Aksiyon, Dram, Bilimkurgu
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu : 7 /10
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