Oyun Salonu: National Theatre Live işbirliğiyle iki yeni oyun!.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın azim dolu öyküsü Peter Schaffer’ın kaleminden Amadeus ile beyazperdede
27 & 28 Mart 2017, 19.30
Luther, Game of Thrones, NT Live: The Comedy of Errors gibi yapımlardan tanıdığımız aktör Lucian Msamati, Peter Shaffer'in kült oyunu Amadeus’ta Salieri'i canlandırıyor. National Theatre’dan canlı olarak yayınlanan ve Southbank Senfoni Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde sahnelenen Amadeus, genç, hırslı ve kesinlikle bir dahi olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziğin başkenti Viyana’ya gelmesiyle gelişen olayları sahne tasvir eder. Mozart’ın dehasından son derece etkilenen saray müzisyeni Antonio Salieri’nin onun yeteneğini destekleyecek ya da yerle bir edecek gücü vardır. Salieri’nin Mozart'a karşı duyduğu derin kıskançlık, onun ilk önce Mozart’a daha sonra ise müziğe ve hatta Tanrı'ya savaş açmasına neden olur. Amadeus, 1979 yılında National Theatre'da yapılan galasında Olivier&Tony ödüllerini kazandıktan sonra Oscar ödüllü bir filme uyarlandı.
National Theatre’ın satış rekorları kıran, kritiklerden beş yıldız alan bu oyunu şimdi Salon ekranında. Amadeus, yüksek çözünürlüklü kaydıyla 27-28 Mart, Pazartesi ve Salı günleri Salon’a kurulacak beyaz perdede izleyicilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik biletleri oturmalı (numarasız) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
Ian McKellen ile Patrick Stewart’ın usta oyunculuğuyla No Man’s Land Salon ekranında
3,10-11, 17, 24 Nisan 2017, 19.30
İngiliz tiyatrosunun usta oyuncuları Ian McKellen ile Patrick Stewart, Harold Pinter imzalı No Man’s Land isimli oyununu Broadway’de büyük ilgi gördükten sonra, bu kez Londra’da Wyndham’s Theatre’da sahneliyorlar. Hikayede yaşlanmakta olan iki yazar, Hirst ile Spooner, bir yaz gecesi Hampstead’de bir barda buluşup ardından da keyifli gecelerine Hirst’ün yakınlardaki malikânesinde devam ederler. Alkolün etkisi kendini gösterdikçe birbirlerine anlattıkları hikâyeler de inanılmaz hale gelir; hareketli sohbetleri bir yerden sonra sivri bir güç savaşına dönüşür, eve iki genç adamın gelişleriyle de işler karışır. Oyuncular Owen Teale ve Damien Molony’nin de katkılarıyla Harold Pinter’ın klasik komedisi muhteşem oyunculuklarla kült bir hal alıyor.
National Theatre’ın satış rekorları kıran, kritiklerden beş yıldız alan bu oyunu şimdi Salon ekranında. No Man’s Land yüksek çözünürlüklü kaydıyla, 3, 10-11, 17 ve 24 Nisan’da Salon’a kurulacak beyaz perdede izleyicilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik biletleri oturmalı (numarasız) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
Bilet Bilgileri
Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.
(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)
Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.
Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.
Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org
Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.
MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.
Bowers & Wilkins de Salon İKSV’ye teknolojik destek veriyor.
Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.
Salon hakkında ayrıntılı bilgi için: saloniksv.com
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