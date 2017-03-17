Parastou Forouhar : Written Room

Geçtiğimiz sene yapıtları British Museum koleksiyonuna dahil edilen sanatçının bu yerleştirmesi, daha önce Pi Artworks Londra (İngiltere), 7. Asia Pacific Çağdaş Sanat Trienali (Avustralya), Fondazione Merz Turin (İtalya), Avustralya Yahudi Müzesi, Kunsthalle Saarbruecken (Almanya), 4. Selanik Çağdaş Sanat Bienali (Yunanistan) ve Villa Massimo Roma'da (İtalya) yer aldı.
Written Room aynı zamanda, Eyewitness sergisiyle eşzamanlı olarak Museum of Fine Arts Ghent'te (Belçika) sergileniyor.
Parastou Forouhar doğup büyüdüğü İran'ı, İran İslam Devrimi'ni izleyen yıllarda geride bırakarak, güzel sanatlar öğrenimi görmek üzere Offenbach'a yerleşti.
O zamandan beri de, eleştirel tutumunu hep koruyarak, başta kendi ülkesi olmak üzere, otoriter rejimlerin hakim olduğu her yerde yaşanan trajedileri yapıtlarında işledi.
Günümüzde Ortadoğu sanatı ve kültürüne yönelik ilginin artmasıyla birlikte, Batı'da yaşayan bir İranlı sanatçı olmanın işleri ve kendisiyle ilgili çeşitli varsayımlara yol açtığının farkında olan sanatçı, bunun doğurduğu Oryantalist klişeleri yıkmaya çalıştığı işlerinde bir taraftan İran toplumunun gerçeklerini yansıtırken, diğer taraftan Batı'nın 'öteki' algısına ayna tutar.
|Written Room, 2016, yerleştirme görüntüsü, Pi Artworks Londra
Written Room da Forouhar'ın Batı'nın 'Doğulu'ya bakışını merkeze alan çalışmalarındandır.
Sanatçı günler süren bir uğraşla, mürekkep kullanarak, galerinin beyaz duvarlarını ve zeminini Farsça yazılarla kaplar.
Bu tutarsız metinler sabit bir güzergahı, yatay ya da dikey bir ekseni takip etmeksizin, mekanın yüzeylerinde serbestçe dolanır.
Ziyaretçinin metni okuma çabası, üzerlerinde Farsça yazılar olan, yere saçılmış bir grup pinpon topunun müdahalesiyle bir kez daha baltalanır.
Written Room'un görsel hammaddesi olan metni, Farsça bilmeyenler için olduğu kadar, bu dili bilenler için de anlaşılmaz kalır.
Ziyaretçinin yazıya çeşitli anlamlar atfetme arzusuna meydan okuyan yerleştirme, yazıyı kullanarak eşsiz bir estetik dil yaratır.
|Written Room, 2016, detay
Parastou Forouhar
d. 1962.
Başlıca sergileri arasında; Written Room (kişisel), Museum of Fine Arts Ghent, Belçika (2017); Remaining the Illusion (kişisel), Pi Artworks Londra, İngiltere (2016); Common Grounds, Museum Villa Stuck, Münih, Almanya (2015); Recalling the Future, Brunei Gallery SOAS, Londra, İngiltere (2014); 5th Moscow Biennale, Rusya (2013); 4th Thessaloniki Biennale, Yunanistan (2013); Gothenburg International Biennal for Contemporary Art, İsveç (2013); He Kills Me, He Kills Me Not II (kişisel), Stadtgalerie, Neunkirchen, Almanya (2013); Feminist and..., Matrass Factory Museum, Pittsburgh, ABD (2012); Ornamental Structures, Stadtgalerie Saarbrücken, Almanya (2011); ve Parastou Forouhar (kişisel), Leighton House Museum, Londra, İngiltere (2010) bulunur.
18 Mart - 10 Mayıs 2017
Ön gösterim: 17 Mart Cuma, 18:30 - 20:30
Pi Artworks İstanbul
İstiklal Cad. Mısır Apt. 163/4 Beyoğlu
Ön gösterim: 17 Mart Cuma, 18:30 - 20:30
Pi Artworks İstanbul
İstiklal Cad. Mısır Apt. 163/4 Beyoğlu
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