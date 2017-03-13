Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar.
Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.
Dean Israelite'in (Sonsuzluk Projesi) yönettiği Saban’ın Power Rangers yıldızları, Bill Hader, Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bryan Cranston ve Elizabeth Banks.
Senaryosu John Gatins (Kong: Kafatası Adası, Çelik Yumruklar), hikaye ise Matt Sazama & Burk Sharpless (Dracula: Başlangıç) ve Michele Mulroney & Kieran Mulroney tarafından yazılmıştır.
Yapımcılığını Power Rangers yaratıcısı Haim Saban, Brian Casentini (“PowerRangers” Televizyon Dizisi), Wyck Godfrey, ve Marty Bowen (Alacakaranlık Efsanesi, Aynı Yıldızın Altında, Labirent: Ölümcül Kaçış) üstlenmiştir.
Yapımcı Haim Saban 1984'te Japonya'da iş yaparken, "Süper Sentai" adlı popüler canlı çekim bir televizyon şovuyla büyülendi.
"Spandex'te plastik canavarlarla savaşan bu beş çocuğu izliyordum ve buna aşık oldum" diye hatırlatıyor.
Saban, şovun sahiplerinin izini sürdü ve Asya dışında Dünya çapında haklarını güvence altına aldı. Şovun 1993'te ilk gösterimi yapıldıktan sonra ABD’de en çok izlenen çocuk televizyon programı oldu. Bundan da ötesi, Dünya çapında bir kültürel fenomen oldu.
"Çok etnikli ilk süper kahraman şovlarından biriydi ve aynı zamanda süper kahraman kızlarında rol aldığı ilk program oldu" diyor Saban.
"Gerçekten bir çıkış yaptı ve o zamandan beri, 150'den fazla ülkede yayınlandı."
Programdan yola çıkan yeni sinema filmi Power Rangers, benzersiz süper güçleri olan ve dünyayı kurtarmak için güçlerini birleştirmeleri gerektiğini keşfeden beş sıradan lise öğrencisini yeniden canlandırıyor.
Power Rangers'ın büyük ve heyecanlı hayran kitlesi göz önüne alındığında, film yapımcıları uzun süredir kendini bu filme adayanları ve bunun yanı sıra yeni üyelerini de tatmin edecek bir film sunmaları gerektiğini biliyordu.
Power Rangers yapımcısı Brian Casentini, "İlk piyasaya sürüldüğünden beri, son 23 yılda büyümeye devam eden devasa ve çok nesilli bir küresel takip geliştirdi" diye yorumluyor. "Biz hayranlarımızı onların yapımı sevdikleri kadar seviyoruz, bu sebeple filmin senaryosunu geliştirirken orijinal Mighty Morphin Ranger karakterlerine sadık kaldığımızdan emin olduk, ancak her birine ilave boyut kattık."
Vizyon Tarihi: 24 Mart 2017
Yönetmen: Dean Israelite
Oyuncular: Dacre Montgomery, RJ Cyler, Bill Hader, Becky G, Naomi Scott, Ludi Lin, Bryan Cranston ve Elizabeth Banks
Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu
Ülke: ABD
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