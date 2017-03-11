11.03.2017

Rough Night / Kızlar Gecesi'nden sansürsüz fragman ve ilk görsel!.



Bir yetişkin komedisi olan Kızlar Gecesi / Rough Night filminde, kolej yıllarından arkadaş olan beş kadın, (Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, ve  Zoë Kravitz tarafından canlandırılıyorlar) 10 yıl sonra bekarlığa veda partisi için Miami’de tekrar biraraya gelirler.

Çılgın partileri kazara bir erkek striptizcinin ölümüne neden olmalarıyla kararır.

Bu çılgınlığın ortasında ne yapmaları gerektiğini bulmaya çalışırlarken beklenmedik olaylar onları daha da yakınlaştıracaktır.

Yönetmen: Lucia Aniello
Yazarlar: Lucia AnielloPaul W. Downs
Yapımcılar: Matt Tolmach, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Dave Becky
Yönetici yapımcılar: Matthew Hirsch
Oyuncular: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Paul W. Downs








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