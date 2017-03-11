Rough Night / Kızlar Gecesi'nden sansürsüz fragman ve ilk görsel!.

Çılgın partileri kazara bir erkek striptizcinin ölümüne neden olmalarıyla kararır.
Bu çılgınlığın ortasında ne yapmaları gerektiğini bulmaya çalışırlarken beklenmedik olaylar onları daha da yakınlaştıracaktır.
Yönetmen: Lucia Aniello
Yazarlar: Lucia Aniello & Paul W. Downs
Yapımcılar: Matt Tolmach, Lucia Aniello, Paul W. Downs, Dave Becky
Yönetici yapımcılar: Matthew Hirsch
Oyuncular: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Paul W. Downs
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