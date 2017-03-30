30.03.2017
Senem Demircioğlu ile İklim Tamkan'dan İlk Atlas!.
İlk defa bir vokal ve piyano ikilisinin bir araya gelerek oluşturdukları sıra dışı albüm, dinleyicisiyle Ada Müzik etiketiyle ve DoRe Müzik sponsorluğunda buluşuyor.
Klasik müzik kökenli sanatçılar Senem Demircioğlu ile İklim Tamkan’ın bir araya gelerek, Cemal Süreya, Edip Cansever, Metin Altıok ve Behçet Aysan gibi şairlerin şiirlerinin yorumladıkları albüm; Fazıl Say’ın prodüktörlüğünde ve yapımcılığında müzik marketlerde yerini almaya hazırlanıyor.
Yolları ilk olarak Avusturya’da müzik eğitimi aldıkları yıllarda kesişen Senem Demircioğlu ile İklim Tamkan’ın ilk albümleri dinleyenleri sıra dışı bir müzik ziyafetine davet ediyor.
Senem Demircioğlu’nun vokal olarak, İklim Tamkan’ın piyanosuyla yer aldığı albümde; Fazıl Say’ın İklim Tamkan tarafından düzenlenmiş iki şarkısı ve Doğan Duru’nun da ikili için özel olarak yaptığı bestesi dikkat çekiyor.
Albüme ismini veren şarkı; “İlk Atlas” olmak üzere Ajlan Akyuz'un de ikili için bestelediği 4 parça bulunuyor.
Albümde, operacı kimliğinden sıyrılarak farklı tarzlarda şarkı söyleyen Senem Demircioğlu ve klasik eğitim almış bir piyanist olmasına rağmen çarpıcı düzenlemeleriyle dikkat çeken İklim Tamkan’ın birlikte besteledikleri “Artık Her Şey Bitti” ise albümün en sıra dışı şarkısı olarak yer alıyor.
Fazıl Say, albüm için şu ifadeleri kullanıyor; “Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan uzun yıllardır tanıdığım, takip ettiğim, konserlerimde, kayıtlarımda, projelerimde yer verdiğim, olağanüstü özelliklere sahip iki genç müzisyen. Onların bu albümü yapmasında yol gösterici oldum, kayıtlar aşamasında sık sık stüdyoya gidip onları yönlendirdim ve bununla gurur duydum. Çünkü yaptıkları albüm, sonuç olarak hem müzikal açıdan hem de ülkemizin kültürü açısından değerli ve kalıcı bir çalışma oldu. Eminim bu albüm tüm müzikseverlerin dikkatini çekecektir. Puslu ve ifadeli sesi ile genç mezzosoprano Senem; Behçet Aysan’ın, Metin Altıok’un, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Ahmet Erhan’ın derin dizelerine anlam kattı, yorumculukta bazı ilkleri başardı. Sadece değerli bir piyanist olmakla kalmayıp doğaçlama sınırlarını da yoklayan İklim ise, şiir ile müziğin dokusunun içtenlikli ve doğal buluşmasını sağladı. Dinleyeceğiniz şarkılar, söz/müzik ve yorumlanış açısından oldukça yüksek bir düzeyde. Benim iki şarkımı da değişik bir şekilde yorumladılar ve bu eserler çok hoşuma gitti. İki genç sanatçıya başarılar diliyorum. Yolları açık olsun.”
5 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan ve ilk albümlerinde sevdikleri şairlerin şiirlerini yorumlayan Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın İlk Atlas albümü 31 Mart 2017’den itibaren DoRe Müzik sponsorluğunda ve Ada Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini alıyor.
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