29.03.2017
Şevket Çoruh'tan Kadıköy'e tiyatro : Baba Sahne
2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in vefatının 10. yılında, 75. doğum gününde açılacak olan Baba Sahne, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına çok önemli katkı sağlayacak.
Çoruh, 1 Nisan Cumartesi akşamı açacağı tiyatrosuna “Baba Sahne” adını vermesini ise şu şekilde açıklıyor: “Kendimizi yetim hissetmemek için.”
Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin açılışını 1 Nisan 2017, Cumartesi akşamı Dinçel’in oğlu Barış Dinçel, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan, öğrencilerinin çocuklarıyla birlikte gerçekleştirecek.
Usta oyuncunun doğum günü sahnede, hep birlikte kutlanacak.
Gecede aynı zamanda, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yazar ve En İyi Yönetmen kategorilerinde verilen Savaş Dinçel Ödülleri de sahiplerini bulacak.
BABA SAHNE HAKKINDA
Tapuda “Tiyatro” olarak kayıtlı tek yer olma özelliği taşıyan mekan, binayı yapan müteahhit Mustafa Ekşioğlu tarafından tiyatro sahnesi olarak yapılmış ve tapuya bu şekilde kaydettirilmiş.
İlk kez 1967 yılında Yıldırım Önal Kadıköy İl Tiyatrosu adıyla oyunların oynandığı mekanda, daha sonra Abdurrahman Palay, Nezih Tuncay, Ani İpekkaya-Çetin İpekkaya gibi birçok usta sahne aldı.
İlerleyen dönemlerde sinema, atari salonu, oyun alanı olarak yeniden düzenlenen ve kullanılan mekanın mülkünü Şevket Çoruh, 27 Mart 2015 tarihinde, Dünya Tiyatro Günü’nde satın aldı.
Mekanı, ilk röleve çizimlerine uygun olarak asıl yapım nedeni olan tiyatroya dönüştürmeyi hedefleyen ünlü oyuncu böylece İstanbul’a 232 koltuk kapasiteli muhteşem bir salon kazandırdı.
Baba Sahne, iki fuaye alanı, kafeteryası, özenle hazırlanan teknik alt yapısı, havalandırması, (PA) ses sistemi, ışık sistemi ve ekipmanıyla tiyatro oyunlarının yanı sıra İstanbul’un kapalı konser alanları arasında da yerini alacak.
Bilgi için..
ŞEVKET ÇORUH
1973, İstanbul doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Şevket Çoruh, birçok film ve dizide oynadı. Halen Arka Sokaklar dizisinde rol almaktadır.
Şevket Çoruh, Kadıköy’de Baba Sahne’yi oluşturarak, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına çok önemli katkısı olacak, yeni bir tiyatro sahnesi kazandırdı.
Sinema Filmleri
Çakallarla Dans 4 / 2016
İnşaat 2 / 2014
Çakallarla Dans 3 / 2014
Hayat Sana Güzel / 2014
Hastasıyız Dede / 2012
Çanakkale 1915 / 2012
Anadolu Kartalları / 2011
Anı Yaşamak / 2010
Çakallarla Dans / 2010
Sonsuz / 2009
Usta / 2008
Eğreti Gelin / 2004
Anlat İstanbul / 2004
İnşaat / 2003
Arka Sokaklar /2006 (devam ediyor)
Gönül / 2006
Savcının Karısı / 2005
Canın Sağolsun / 2005
Sultan Makamı / 2003
Azad / 2002
Yılan Hikayesi / 1999
Affet Bizi Hocam / 1998
Köşe Kapmaca /1996
Sevda Kondu / 1996
Çiçek Taksi / 1995
Televizyon Filmleri
Kayıp Aşklar / 2004
Bir Aşk Hikayesi / 2004
Gülizar / 2004
Tiyatro Oyunları
Mağara Adamı
İçerdekiler
Hababam Sınıfı
Açık Aile
Mucizeler Komedisi
Ekmek İşçileri
Ödüller
11. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) 2003 / En İyi Erkek Oyuncu, İnşaat
23. İstanbul Film Festivali 2003 / En İyi Erkek Oyuncu, İnşaat
25. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2003 / En İyi Erkek Oyuncu, İnşaat
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