'Şirinler: Kayıp Köy' 7 Nisan’da sinemalarda!.

Dört Şirin beraberce sihirli yaratıklarla dolu Yasak Orman’daki gizemli bir kayıp köyü, büyücü Gargamel’den önce bulmak zorundadırlar.
Kahramanlarımız, aksiyon ve tehlike dolu bu renkli serüvende, Şirinler tarihinin en büyük sırrını keşfederler!
Columbia Pictures; LStar Capital ve Wanda Pictures işbirliğiyle, bir Kerner Entertainment Company yapım olan Sony Pictures Animation filmi, Şirinler: Kayıp Köy'ü sunar.
Kelly Asbury’nin yönettiği filmin yapımcılığını Jordan Kerner ve Mary Ellen Bauder Andrews; yönetici yapımcılığını ise Raja Gosnell ve Ben Waisbren gerçekleştirdi.
Stacey Harman ve Pamela Ribon’ın yazdığı senaryo, Peyo’nun çalışmalarına ve karakterlerine dayanıyor.
Şirinler: Kayıp Köy'ün müziği Christopher Lennertz’a, Görüntüleri ve Animasyonu Sony Pictures Imageworks Inc.’e ait.
Filmde Meghan Trainor’ın seslendirdiği “I’m a Lady” adlı şarkı da yer alıyor..
The Smurfs: The Lost Village / Şirinler: Kayıp Köy, 3 boyutlu ve Türkçe dublajlı olarak, 7 Nisan’da sinemalarda.
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