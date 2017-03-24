24.03.2017
Tatlım Tatlım
Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise..
İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise..
Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?
Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, aşkın farklı dönemlerini anlatan bu romantik komedide başrolleri Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Edebiyatta, tiyatroda ve sinemada yüzyıllar boyunca işlenirken didik didik edilen ve her açıdan didiklenmeye, aynı hızla devam edileceği şüphesiz olan, 'her türden ve her aşamasıyla' kadın-erkek ilişkisine, dört çift üzerinden 'elbette evrensel, mümkün olduğu kadar da yerel, yeterince realist, oldukça optimist ve bir hayli de komik' bir bakış..
Büyük oranda diyaloglara dayalı bir tiyatro oyunundan uyarlanmış olmasının, filmi 'sinema'dan fazla uzaklaştırdığı söylenemez; bunu da, Yılmaz Erdoğan’ın her zamanki, sinemadan anlayan ve olaya titiz bir biçimde yaklaşan ustalığına yormak gerek..
Öte yandan, bu filmin en işlevsel ve en değerli tarafı olan 'espri yoğun' diyalogların -aynı zamanda- filmin bir handikapına, hatta bazı yerlerde resmen rahatsız edici bir unsura dönüştüğünü de söylemem gerek!.
Hayır saçmalamıyorum.. şunu demek istiyorum: Yılmaz Erdoğan’ın -artık uzaydan bile fark edilebilen- kendine has bir dili, fazlasıyla özgün bir espri anlayışıyla harekete geçen bir konuşma biçimi olduğu hepimizin malumuyken; kadroyu oluşturan her cinsten, her karakterden kadınlı-erkekli tiplerin tümünün de 'Yılmaz Erdoğan gibi' konuştuğunu bi hayal edin bakalım!.
Bu durum belki -filme kaynaklık eden- Haybeden Gerçeküstü Aşk oyununun iki kişilik kadrosunda göze batmamış olabilir; ama sekiz kişinin birden repliklerinde beliren o 'üslup kardeşliği', göze değilse de -bencileyin- hassas kulaklara batıyor yani..
O değil de, filme adını da veren -belki de sırf bu yüzden- şu "tatlım" sözcüğünü, tüm karakterlerin diline pelesenk etmenin manasızlığını ve iticiliğini görmemek, yukarıda övdüğüm 'Erdoğan ustalığı'na halel getiriyor.. arz ederim..
6 /10
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