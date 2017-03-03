3.03.2017
The LEGO® Batman Movie / LEGO® Batman Filmi
Bu filmde kendini lider olarak tanımlayan ‘Lego Batman’ şimdi sinemada kendi macerasında başrolü oynuyor.
Fakat Gotham’da büyük değişiklikler dönüyor ve eğer şehri düşman Joker’in elinden almak istiyorsa, Batman yasa dışı bir iş yapmak zorunda kalabilir, belki başkalarıyla birlikte çalışmayı deneyebilir ve belki, sadece belki, rahatlamayı öğrenebilir.
LEGO® Batman Filmi'nin yönetmenliğini Chris McKay, yapımcılığını Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller ve Roy Lee üstlendi.
Aynı ekip “LEGO® Filmi”inde de birlikte çalışmıştı.
“LEGO® Batman Filmi”nin yönetici yapımcılığını Jill Wilfert, Matthew Ashton, Will Allegra ve Brad Lewis gerçekleştirdi.
Filmin senaryosu Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern ve John Whittington’ın; hikayesi ise Seth Grahame-Smith’in imzasını taşıyor.
Hikaye LEGO® Construction Toys ile DC karakterlerine dayanıyor.
Batman’i Bob Kane ve Bill Finger; Superman’i ise Jerry Siegel ve Joe Shuster yarattı.
“LEGO® Batman Filmi”nin yapım tasarımını Grant Freckelton, kurgusunu “LEGO® Filmi”ninde de kurgusunu gerçekleştirmiş olan David Burrows ile Matt Villa ve John Venzon gerçekleştirdi.
Filmin müziğini Lorne Balfe, animasyonu ise Animal Logic yaptı.
Warner Bros. Pictures ve Warner Animation Group; LEGO® System A/S ile birlikte bir Lin Pictures-Lord Miller-Vertigo Entertainment yapımı olan “LEGO® Batman Filmi”ni sunar. Film 3D ve 2D sinema salonlarında gösterilecek olup, dağıtımı bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleştirilecektir.
SİYAHA GERİ DÖNÜŞ… ve SARIYA
Hem LEGO® dünyasının hem DC evreninin enerjisini, hayal gücünü ve unutulmaz karakterlerini bir araya getiren “LEGO® Batman Filmi” her yaştan izleyiciyi Süper Kahramanların ve Süper Kötülerin eşsiz bir şekilde beyaz perdeye aktarıldığı bir DC dünyasına davet ediyor.
Bol aksiyon, eğlence ve kahkaha, ayrıca Batman’in inanılmaz silah ve araç koleksiyonu ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde —LEGO® tuğlalarıyla— inşa edilmiş Yarasa Mağarası’yla, bu yepyeni macera şu soruyu da soruyor: Batman kendini aşıp mutlu olabilecek mi?
Filmin yıldızı LEGO® Batman’dir; tüm zamanların en havalı, en yakışıklı, en yapılı ve en muhteşem başrol oyuncusudur…. Hatta bunu kendi bile söylemektedir.
“Batman’in ‘LEGO® Movie’ versiyonu son derece sevilen ve yıldızı yükselen bir karakter. Kendi filminde üçüncü derece bir karakter değil, filmin odağı olmayı hak ettiğine eminim kendisi de katılacaktır. Batman kesinlikle birinci derece bir başrole uygun olduğuna inanıyor” diyor 2014’te “The LEGO® Movie”yi Phil Lord’la birlikte yazan ve yöneten Christopher Miller.
Bu yaratıcı işbirliğini taze tutan ikili “LEGO® Batman Filmi”ne yapımcı olarak imza attılar. “LEGO® Batman Filmi”ni ilk filmde animasyon yönetmenliğini ve kurguyu gerçekleştirmiş olan yapımcı ortakları Chris McKay yönetti.
Batman’e bu kez eşlik eden karakterler şöyle sıralanabilir: Robin olma yolundaki süper pozitif ve ürkütücü derecede hareketli genç Dick Grayson; Batman’in sadık ve aldatıcı şekilde içine kapanık uşağı Alfred; Gotham şehrinin yeni emniyet müdürü Barbara Gordon, namı diğer (çok büyük güçlere sahip) Batgirl; ve hak ettiği şöhreti umutsuzca elde etmeye çalışan Joker.
Filmin hikayesi Batman’in bozuk yeteneklerini ve kıskandırıcı karın kaslarını sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda kişiliğini derinlemesine inceliyor: Bu yalnız kurt, tek başına çalışması, karanlık geçmişi üzerinde kendi başına kara kara düşünmesi ve onu biraz işlevsiz göstermeye başlayan herkesten uzak durması gerektiğine inanıyor.
“Batman dünyanın kalbini fethetti, hem de haklı olarak; yine de, kimse onun davrandığı gibi davranıp da paçayı sıyıramaz. Filmde işte bunu işliyoruz” diyen Chris McKay, karakterin en aşırı olduğu durumlarda bile “hâlâ çok sempatik” olduğunu söylüyor.
“İlk filmde Batman’in özelliği bencil ve egoist olmasıydı ama yine de kendince sevimliydi” diyor yapımcı Dan Lin ve ekliyor: “Kendinin hiç farkında değil ve bu bir yenilikti. Batman en akıl almaz şeyleri söylüyor. Bu, Süper Kahraman film türünde bir devrimdi ama neşeli ve aile dostu bir LEGO® tarzıyla.”
McKay ise şunları ekliyor: “Bunun ne tür bir film olacağını çözmeye çalışırken, Batman’in komik ve çekici olabileceğini, espri için pek çok fırsat olduğunu biliyorduk ama bunun sadece kahkaha ve skeç komedisine dayalı olmasını istemedik. Bu absürt bir aksiyon filmi olmalıydı. Ama bir yandan da etkileyici olmalıydı, bu karakterlerin duygusal özünü yansıtmalıydı ve insanlara filme dahil olmaları için bir neden vermeliydi. Filmin her şeye sahip olmasını istedik: Tüm karmaşıklıklarıyla karakterlere birey olarak saygı duymasını ve aynı zamanda özelliklerine olabilecek en komik şekilde yaklaşmasını hedefledik.”
Bunun en güzel örneği Batman’in sürekli olarak karamsar bir iç muhasebe yaşamasıdır. Oysa, Lord’un belirttiği gibi, “Batman’in harika bir hayatı var: Milyarder, yakışıklı, güçlü, harika arabalara ve araç gereçlere sahip; üstelik insanların yüzüne yumruk attığında bile ceza almıyor! Yani, bu adamın sabah akşam sırıtarak gezinmesi gerekir. Dolayısıyla, nasıl hissettiği ile nasıl hissetmesi gerektiği arasındaki gerilim bizim komedi unsuru olarak kullanmak istediğimiz harika bir önermeydi.”
“LEGO® Batman Filmi”nin yazarlarının çok çeşitli komedi ve/veya animasyon projelerinde imzası bulunuyor.
Seth Grahame-Smith’in romanı Pride and Prejudice and Zombies başarılı bir filme dönüştürüldü; ortak yazarlar Chris McKenna ve Erik Sommers “Community” ve “American Dad” adlı yapıtlarıyla ünlendi; “Toy Story 3” ve “Wreck-It Ralph” Jared Stern’ün animasyon filmleri arasında yer alıyor; John Whittington ise yakında yayınlanacak olan, klasikleşmiş Dr. Seuss çocuk kitabına dayanan “Green Eggs and Ham”in yazar ekibinde görevli.
Hikaye harika bir aksiyon sekansıyla açılıyor; Joker, kötü adamlardan oluşan kalabalık bir ekiple bir dizi soygun yaparak Gotham şehrine tam çaplı bir saldırı başlatmışken, Batman’in bir saatli bombayı hızla bulması ve etkisiz hale getirmesi gerekmektedir.
Fakat Joker’in şu an delicesine istediği yegane şey kargaşa değildir. Onlarca yıl çözülmemiş sorunları olan Suçun Palyaço Prensi haklı olarak kendisi ile Pelerinli Kanun Savaşçısının artık resmi olarak kabul edilmesi gereken özel bir kahraman-kötü adam ilişkisi oluşturduklarını hissetmektedir.
Batman’in en büyük düşmanı… Şehrin akıbeti Batman’in bu dört kelimeyi söylemesine bağlıysa da, doğal olarak, o bunu reddeder.
Öte yandan, yapımcılar Batman’i Joker’le ilişkisinde zorlamanın gerçek bir ruh arayışı açısından yeterli olmayacağının farkındaydılar. Bu yüzden, hikayeye Batman’in, nasıl olduğunu bir türlü anlamadığı bir dizi olay sonucunda onun vesayetinde yaşamaya gelen Dick Grayson’ı da dahil ettiler.
İleride Robin olacak bu konuşkan ve coşkulu genç, Batman’in hayatına güneş ışığıyla birlikte Kara Şövalye’nin üstlenmeye hazır olmadığı kişisel bir sorumluluk da getirir.
Bununla eş zamanlı olarak, Batman, Gotham şehrinin korkusuz ve becerikli yeni emniyet müdürü Barbara Gordon’a kendini kaptırır.
Bu kanun görevlisinin suçla savaş konusunda kendine ait fikirleri vardır ve Batman bir kabul etse ona çok güçlü bir müttefik olabilir.
Bu da yeterli değilmiş gibi, Batman uzun zamandır birlikte çalıştığı ve kendisi için bir baba gibi olan uşağı Alfred’le kriz yaşar; çünkü Alfred bağrına taş basmak pahasına da olsa Batman’i gölgelerden çıkıp daha sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamaya zorlamak için bir kampanyaya girişir.
Tek amacı düzenli olarak şehri kurtarmak, halk tarafından bol bol pohpohlanmak ve sonra eski fotoğraflar ve kadınlara yönelik filmlerle evine kapanmak ya da alternatif olarak, yoğun öfkesini akıttığı heavy-metal rap şarkılar yazmak olan bir adam için tüm bunlar çok fazladır.
Bu hikaye örgüleri bol kahkaha uyandırmakla birlikte, Batman’i tek başına hareket etmek yerine takım çalışmasının değerini kabul etmeye teşvik eder ki filmin ana temalarından biri de bu.
Benzer şekilde, Batman’in hayatındaki kayda değer insanlarla uzlaşması filmin bir diğer önemli teması: Her nasıl tanımlanırsa tanımlansın aile sahibi olmanın ödülleri.
“LEGO® Batman Filmi”nde yine “The LEGO® Movie”yi böylesine gerçekçi ve sürükleyici kılan dijital animasyon tekniği kullanıldı.
Her sahne ve aksesuar tuğla tuğla örüldü. Bu, binlerce parçanın titizlikle hazırlanıp bilgisayarda birleştirildiği bir süreçti. Tamamen BYG (CGI) olmasına rağmen, selefinin elde ve el kamerasıyla çekilmiş hissi veren görüntüsünü korumayı başardı.
Öte yandan, McKay, iki filmin tarz olarak süreklilik içermekle birlikte onları birbirinden ayıran inceliklere de sahip olduğunu vurguluyor: “Bu filmin görünümü ‘The LEGO® Movie’ninkinden farklı. Hâlâ aynı dünyadayız ama bu film daha sinematik ve foto gerçekçi. Kullanılan geniş açılı lensler sayesinde daha büyük çaplı; karakterler de daha ayrıntılı. Örneğin, Batman, ilk filmde olmayan bir araç kemerine sahip. Ayrıca, duman ve su gibi doğal bazı öğeler de ekledik.”
Batman’in klasik ortamını uygun şekilde yansıtma konusundaki kararlılığından ötürü, McKay, ilk filmin güneşli aydınlığının aksine, Gotham şehri, Wayne Malikanesi ve Yarasa Mağarası gibi yerler için süper doygun renkler seçerek filmin tematik karanlığını dengelemeye çalıştı.
Genel olarak, “Her şeyin ‘The LEGO® Movie’yle belirlenen kalite ve standartlara uygunluğundan emin olmak için çok çalıştık” diyor McKay.
Yaratıcı ekip bir kez daha LEGO® markasının özelliğini onurlandırarak hareketlerde “hileye kaçmak” yerine LEGO® karakterlerinin fiziksel özellikleriyle çalışmanın yollarını buldular.
Dolayısıyla, minifigürler yalnızca hareket ediyor, dönüyor ve eğiliyorlar. Miller bu konuda şunları söylüyor: “Chris işin püf noktalarını ve zorluklarını çözmede, karakterlerin nasıl hareket edebileceğini ve onlara el çırpma, sarılma ya da alınlarını kaşıma gibi şeyleri nasıl yaptıracağını bulma konusunda bir dahiydi.”
“Bu LEGO® filmlerinin ilgi uyandıran yanı oyuncaklarınızın hayata geçiş biçimi” diyor Lin ve ekliyor: “Sadece oyuncaklarınızın da değil, hayal gücünüzün de. Tüm bu LEGO® parçalarına sahip olup inanılmaz setler ve araçlar inşa edebilseydiniz, onlar da filmdekiler gibi görünebilirdi.”
Yapım ödüllü dijital tasarım, animasyon ve efekt şirketi Animal Logic’in ABD ve Sydney-Avustralya stüdyolarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Aynı şirket “The LEGO® Movie”nin de animasyonlarını hayata geçirmişti. Dolayısıyla, o filmde çalışmış pek çok sanatçı yeniden bir araya geldi ve Billund-Danimarka merkezli LEGO® tasarım ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda çalıştılar.
İki buçuk yıl boyunca, yaklaşık 400 kişi bu sevilen karakteri çocukları olduğu kadar yetişkinleri de mutlu edebilecek bir hale getirmek için işbirliği yaptılar.
“LEGO® Batman Filmi” DC’nin ağır topu olan bu çizgi romandan feci ölçüde saptı… ama bu kasıtlıydı ve tamamen sevgi ve saygıyla yapıldı.
“Örneğin bunun Barbara Gordon için doğru olmayan bir arka hikaye olduğunu biliyoruz” diyor Lord ve ekliyor: “Bunun çizgi romanla kesinlikle hiç ilgisi yok ama herkes biliyor ki bu bir parodi ve tamamen eğlence amacı taşıyor. Bu bize Batgirl’ü, çağdaş bakış açısına sahip, güçlü bir kadın rolü olarak sunma fırsatı sağladı.”
“Bu gerçek bir ölçüt sayılmaz çünkü küçük plastik insanlar söz konusu” diyor Miller gülerek ve ekliyor: “Ve bu karakterler için her şey sevgiyle yapılıyor. İlk LEGO® filminin böylesine büyük başarı kazanmasında Chris McKay çok önemli bir unsurdu; söylemi ve bakış açısı filmin bütününde hissediliyordu. Gerçek bir dahi o. Aynı zamanda çılgın bir Batman ve DC Comics hayranı. Onların tarihçelerini çok iyi biliyor. Dolayısıyla, nitelikleri dört dörtlüktü. Hatta kolunda bir Kedi Kadın dövmesi var.”
Bu doğru. Gerçekten de var ve bunu kanıtlamak için gömleğinin kolunu sıyırıyor.
“Bunlar bizim Yunan tanrılarımız ve arketiplerimiz” diye açıklayan McKay, şöyle devam ediyor: “Bu yüzden, onları ti’ye almak bazen karşı konulmaz oluyor, ama aynı zamanda onlar hakkında neyin gerçek ve hakiki olduğunu, neyi temsil ettiklerini ve bizim için ne anlama geldiklerini bulmak da öyle. Burada derine inmek isteyenler için de espriler var, saçma ve gülünç malzemeler de. Canlı aksiyon filmlerin Batman’e çok farklı bir yaklaşımı var; ve bence bizim yaptığımız şey, bundan bir şey alıp götürmüyor. Hâlâ onların yarattığı dünyada oynuyoruz.”
Filmin kısa bacaklı, pençe elli başkahramanı yalnızca 5 santim uzunluğunda ve resim baskılı bir yüze sahip olsa da, “LEGO® Batman Filmi” destansı bir aksiyon filmi gibi düşünüldü, tasarlandı, ışıklandırıldı, çekildi ve müziklendirildi.
Yapımcıların düşüncesine göre, filmin bu cazibesi, mizahının ve duygusunun özünde yatıyor.
“Bu minifigürlerin her şeyi böylesine ciddiye almalarında ve aksiyon koreografisinin destansı bir çizgi izlemesinde, insanların bir bombanın patlatılmasını önleme çabalarında kaçınılmaz bir komedi ve çılgınlık var” diyen McKay, sözlerini şöyle noktalıyor: “Bu düzeyde muazzam bir aksiyon sahnelemek çok eğlenceli çünkü her şey LEGO® parçalarıyla yapılıyor, dolayısıyla samimi ve el yapımı bir şeyin cazibesine sahipsiniz.”
Filmin mmknmrtb notu : 7 /10
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