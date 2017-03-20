Tiyatro Şenay: Patron

Bir yol macerası olan oyunda; çocukluk arkadaşı iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay), Patron adını verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar.
Patron’un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler.
Patron’un gazabından çok korkan iki kafadar, Patron’a gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.
Patron, daha önce denenmemiş bir sistemle seyircilerini şaşırtmaya da hazırlanıyor.
Patron karakteri sahnede Tamer Karadağlı’nın sesiyle yer alıyor, fakat zaman zaman oyuna misafir olacak sürpriz isimler de Patron karakterini canlandıracak.
Jason Milligan’ın yazdığı, Türkçe çevirisini Cemal Hünal’ın yaptığı oyunun yönetmenliğini de Hünal üstleniyor.
Müzik ve ses efektlerini Gülhan Eralp’ın büyük bir titizlikle hazırladığı, ışık tasarımını Cengiz Orhonlu’nun, dekor tasarımını Onur Şenay’ın yaptığı oyunun afiş fotoğraflarını Fethi Karaduman çekerken, afişi ise Berkcan Okar tasarladı.
Tiyatro Şenay’ın tek perdelik yeni oyunu Patron; 22 Mart 2017, Çarşamba ve 23 Mart 2017, Perşembe akşamları Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Başlama saati 20:30 olan oyunların biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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