TME'nin Nisan 2017 Filmleri

İşte o filmler:
Ø Aşk Uykusu
Gazeteci-yazar Mehmet Coşkundeniz’in gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kitaplaştırdığı ve aynı adla beyazperdeye uyarlanan “Aşk Uykusu” vizyona hazır.
Hazırlığı 2 yıl süren çekimleri ise 1,5 ayda tamamlanan film; Tutkulu bir aşkı ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatıyor.
Yönetmenliğini Nisan Akman’ın, yapımcılığını Sihirli Perde’nin (Nöbetçi Televizyon) üstlendiği filmde, Gökçe Bahadır (Yonca), Alican Yücesoy (Serkan) ve Hande Subaşı (Seda) başrolleri paylaşırken, Hasan Küçükçetin (Nejat), Lale Başar (Vildan) ve İsmail Düvenci’nin (Rıfat) de kendilerine eşlik ediyor.
31 Mart 2017
Ø The Shack / Baraka
New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor.
Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips’in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir.
Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır.
Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır.
Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.
7 Nisan 2017
Ø Zer
Zer, birbirlerine yabancı bir babaanne ve torun olan Zarife ve Jan’ın hikâyesidir.
Zarife kanser tedavisi için New York’a getirildiğinde birbirlerini tanımaya başlayacaklardır.
Yıllar sonra aralarında kurdukları bağlar, Zarife aniden ölünce kopar.
İşte o zaman, Jan babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkıyı bulmak için bir serüvene niyet eder ve köklerinin izini sürmek için Dersim’e doğru uzun bir yolculuğa başlar.
Jan, Zer şarkısının izinden gittikçe kendisini Dersim’de ve babaannesinin hayatı boyunca bir sır gibi sakladığı büyük bir katliamın ortasında bulacaktır.
Jan şarkının izinden gittiği bu arayışın sonunda kendi kimliği ve özünü tanıyacaktır.
21 Nisan 2017
Ø Tell Me How I Die / Ölümcül Deney: DeJaVu
Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikayesini anlatıyor.
Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler.
Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O’dur.
28 Nisan 2017
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