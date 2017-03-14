14.03.2017
'Wonder Woman' 2 Haziran’da vizyonda!.
Filmde, Gadot’ya eşlik eden uluslararası oyuncular arasında yer alan isimler şöyle sıralanıyor; Chris Pine ( “Star Trek” filmleri), Connie Nielsen (Fox’un “The Following,” “Gladiator” dizileri), Robin Wright (“The Girl with the Dragon Tattoo,” Netflix’in “House of Cards” dizileri), David Thewlis ( “Harry Potter” filmleri, “The Theory of Everything”), Danny Huston (“Clash of the Titans,” “X-Men Origins: Wolverine”), Elena Anaya (“The Skin I Live In”), Ewen Bremner (“Exodus: Gods and Kings,” “Snowpiercer”), ve Saïd Taghmaoui (“American Hustle”).
Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir.
Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot’unun uçağı düşer ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur.
Pilot, Diana’ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder.
Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder.
İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.
Patty Jenkins’in yönettiği filmin senaryosu Allan Heinberg ve Geoff Johns’a, hikayesi ise Zack Snyder & Allan Heinberg’e ait.
Filmin karakterleri DC Entertainment’dan uyarlanmıştır. Wonder Woman karakteri, William Moulton Marston tarafından yaratılmıştır.
Filmin yapımcılığını Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder ve Richard Suckle, yönetici yapımcılığını ise Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller ve Geoff Johns üstlenmişlerdir.
Wonder Woman, 2 Haziran 2017’den itibaren, Dünya’da vizyona girecek.
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