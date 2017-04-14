36. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu!.

Yekta Kopan’ın sunuculuğu üstleneceği 36. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Altın Lale Ulusal Yarışması bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi.
Ödül Töreni’nde ayrıca FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü, Ulusal Belgesel Yarışması Ödülü, Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’nin kazananları da açıklandı.
Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülleri
Başkanlığını Reha Erdem’in üstlendiği Altın Lale Uluslararası Yarışma Jürisi’nde yapımcı Katayoon Shahabi, yönetmenler Syllas Tzoumerkas ve Gabe Klinger ile sinema yazarı Boyd van Hoeij yer aldı.
İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 11 ülkeden 13 film yarıştı.
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25 bin Avroluk para ödülüyle desteklenen ödülün 10 bin Avrosu Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 10 bin Avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5 bin Avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine veriliyor.
Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü’ne bu yıl, João Pedro Rodrigues’in Ornitolog isimli filmi layık görüldü.
Jüri başkanı Reha Erdem’in açıkladığı ödülü Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Mario Tiago Paixao’ya Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal İletişim Grup Başkanı Sedat Birol takdim etti.
Törene katılamayan Rodrigues’in yolladığı video mesajı ekranda gösterildi.
Jüri, Altın Lale’yi “Özgün, cesur ve derinden kişisel bir inanç, azizlik ve delilik öyküsü anlattığı için” bu filme verme kararı aldı.
Jüri üyelerinden Katayoon Shahabi’nin açıkladığı Uluslararası Altın Lale Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü “Yaralı bir çocukluk anına, kolay bir duygu boşalımı getirmeden incelikli bir şekilde eğildiği için” yönetmen Carla Simón’un ’93 Yazı adlı filmine verdi.
Ulusal Altın Lale Yarışma Ödülleri
Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarıştı.
Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapıldı.
Ulusal Altın Lale Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan yönetmenler Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlendi.
Ulusal Altın Lale Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman.
Ulusal Altın Lale Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verildi.
Ulusal Yarışma’da En İyi Film dalında Altın Lale Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın Sarı Sıcak adlı filmi layık görüldü. (Filmin mmknmrtb notu: 6 /10)
Yapımcılar Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici, ödülü jüri başkanları Yağmur Taylan ve Durul Taylan’dan aldı.
Ulusal Altın Lale En İyi Film Ödülü, 150 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Yönetmen dalında Altın Lale, Tereddüt filmiyle Yeşim Ustaoğlu’na verildi. Yönetmen Jo Sol’un açıkladığı ödülü Ustaoğlu’na Türk Tuborg AŞ Operasyonel Pazarlama Müdürü Cem Kırmacı tarafından takdim edildi.
Ulusal Altın Lale En İyi Yönetmen ödülü Türkiye Sineması Tema Sponsorluğunu üstelenen Türk Tuborg AŞ, tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Bülent Öztürk’ün Mavi Sessizlik adlı filmi layık görüldü. (Filmin mmknmrtb notu: 7 /10)
Öztürk’e ödülünü Yağmur Taylan ve Durul Taylan tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Tereddüt filmindeki rolüyle Ecem Uzun’un oldu.
Oyuncuya ödülünü oyuncu Moe Dunford verdi.
En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL tutarındaki para ödülü ile destekleniyor.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Sarı Sıcak filmindeki rolüyle Aytaç Uşun kazandı.
Uşun ödülünü, oyuncu Kerry Fox’tan aldı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL tutarındaki para ödülü ile destekleniyor.
En İyi Senaryo Ödülü’nü Mavi Sessizlik filmiyle Bülent Öztürk kazandı.
Ödülü jüri üyesi, yazar Sema Kaygusuz verdi.
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sarı Sıcak filmiyle Marton Miklauzic kazandı.
Ödülü jüri üyesi, görüntü yönetmeni Emre Erkmen verdi.
En İyi Kurgu Ödülü’nü Sarı Sıcak filmiyle Ömer Günüvar ve Fikret Reyhan kazandı.
Ödülü jüri üyesi kurgucu Çiçek Kahraman takdim etti.
En İyi Özgün Müzik Ödülü Ödülü Tereddüt filmiyle Antoni Komasa-Lazarkiewicz’e verildi. Ödülü jüri üyelerinden yönetmen Gabe Klinger takdim etti.
Ulusal Kısa Film Yarışması
İstanbul Film Festivali 35. yaşında, kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması’nı başlattı.
Bu yıl 11 filmin yer aldığı Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmenler Vincent Dieutre, Gürcan Keltek, Ziya Demirel yer aldı En İyi Kısa Film ödülü 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.
En İyi Kısa Film Ödülü’nü Filiz Işık Bulut’un Zelal adlı filmi kazandı. Bulut’a ödülü yönetmene festivalin konuğu Fransız yönetmen Vincent Dieutre verdi. Pınar Yorgancıoğlu’nun Nebile Hanım’ın Solucandeliği adlı filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.
Ulusal Belgesel Yarışması
Türkiye’de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali’nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Ayşe Polat ile Lusin Dink ve gazeteci Erkan Aktuğ yer alıyor.
Ayşe Polat’ın açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü Serdar Önal’ın yönettiği Derdo Ana ve Ceviz Ağacı filmine verildi. En İyi Belgesel ödülü 10.000 TL para ödülü ile destekleniyor. Mehmet Sertan Ünver’in yönettiği Blue filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
İstanbul Film Festivali, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor.
Festivalin Türkiye Sineması (Altın Lale Ulusal Yarışma, Yeni Türkiye Sineması) bölümlerinde yer alan Türkiye yapımı 13 ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yapımcı Çiğdem Mater, oyuncu Şebnem Bozoklu ve yapımcı Sinan Yabgu Ünal yer aldı.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Mavi Sessizlik filminin yönetmeni Bülent Öztürk, CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Jüri, bu ödülü, “Yarattığı çok güçlü anti-kahramanıyla ve iç yakıcı atmosferiyle, oyunculuk, görüntü, kurgu ve ses bütünlüğüyle hepimizi çok etkileyen, ülkemizin en yakıcı konularından birine, bugüne kadar bakılmayan taraftan baktığı” gerekçesiyle verdi.
FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü
11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü bu yıl da festivalin Sinemada İnsan Hakları bölümünde gösterilen filmlerden birine verildi.
FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10 bin Avro para ödülü ile destekleniyor.
FACE Jürisi’nde oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, Avrupa Konseyi Sözcü ve Basın Danışmanı Can Fişek, senarist ve yönetmen Jo Sol ve Eurimages fonu proje yöneticisi Susan Newman-Baudais yer aldı.
FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü’nü “kadının verili cinsel kimlik tanımlamalarının sınırları içerisinde bir “motif” olarak değil kendi hayatına sahip çıkan, yön veren bir “birey” olarak ele aldığı için; gücünü gelişmiş teknik olanaklardan değil, aksine, bu olanaksızlıkları kendi avantajına çevirip çok cesur ve duyulara hitap eden, kompleks bir sinema dili yarattığı için” Alain Gomis’in yönetmenliğini üstlendiği Félicité’yı layık gördü.
(Filmin mmknmrtb notu: 5 /10)
Yönetmen Bülent Öztürk’ün Mavi Sessizlik adlı filmi ise Mansiyon’a layık görüldü. Jüri bu ödülü “Sinema dilinin ve özellikle ses tasarımının her yönünü büyük olgunluk ve ustalıkla kavrayan bir ilk yapıta, mansiyonun teşvik edici boyutu da vurgulanarak; aynı zamanda son derece karmaşık bir dram karşısında olgun ve tarafsız gözlemde bulunduğu için” verdi.
FIPRESCI Uluslararası, Ulusal ve Ulusal Kısa Film Yarışma Ödülleri
Her yıl İstanbul Film Festivali’nin uluslararası, ulusal ve kısa film yarışmaları kapsamında üç ödül veren Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI jürisinde başkanlığı Almanya’dan Klaus Eder üstlendi. Ayrıca jüride İtalya’dan Alberto Castellano, İsrail’den Ofer Liebergall, Slovakya’dan Ladislav Volko ve Türkiye’den Abbas Bozkurt ve Evrim Kaya görev aldı.
FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Altın Lale Yarışması’nda Maysaloun Hamoud’un yönettiği Duvarlar Arasında (Filmin mmknmrtb notu: 6 /10),
Ulusal Altın Lale Yarışması’nda Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey (Filmin mmknmrtb notu: 8 /10)
ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda da Sinan Kesova’nın yönettiği Hinterland filmleri kazandı.
Ödülleri jüri başkanı Klaus Eder açıkladı.
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