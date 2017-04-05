5.04.2017
Annabelle: Creation : Annabelle geri dönüyor!.
Yeni film Annabelle: Creation / Anabelle: Kötülüğün Doğuşu’nun yapımıcılığını, Peter Safran ve James Wan üstleniyorlar.
İkili, Korku Seansı filmleriyle de büyük etki yaratmıştılar.
Anabelle: Kötülüğün Doğuşu filminde, küçük kızları bir kaç yıl önce trajik bir şekilde ölen, oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir ederler.
Daha sonrasında da oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle’in hedefi haline gelirler.
David F. Sandberg (Lights Out)’in yönettiği, filmin senaryosu ‘Annabelle’in de yazarı Gary Dauberman’a ait.
Filmin başrol oyuncuları şöyle sıralanıyor: Stephanie Sigman (“Spectre”), Talitha Bateman (“The 5th Wave”), Lulu Wilson (gelecek “Ouija 2,” “Deliver Us from Evil”), Philippa Anne Coulthard (“After the Dark”), Grace Fulton (“Badland”), Lou Lou Safran (“The Choice”), Samara Lee (“Fox Catcher,” “The Last Witch Hunter”).
Tayler Buck ilk rolüyle , Anthony LaPaglia (TV dizisi “Without a Trace”) ve Miranda Otto (Showtime’ın “Homeland,” “The Lord of the Rings” Üçlemesi).
Sandberg ile iş birliği yapılan kamera arkası ekibi “Işıklar Sönünce”nin ekibinden yapım tasarımcısı Jennifer Spence ve editör Michel Aller, görüntü yönetmeni Maxime Alexandre (“The Other Side of the Door”) ve kostüm tasarımcısı Leah Butler’in (“Paranormal Activity 3 & 4”) katılımıyla oluşuyor.
Bir New Line Cinema sunumu ve Atomic Monster/Safran Company yapımı “Anabelle: Kötülüğün Doğuşu”nun dünya çapında 18 Ağustos 2017’den itibaren vizyona girmesi planlanıyor.
Filmin dağıtımı bir Warner Bros. Entertainment Company şirketi olan Warner Bros. Pictures, tarafından gerçekleştirilecek.
Filmin Türkiye’de de 18 Ağustos’ta vizyona girmesi planlanıyor.
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