18.04.2017
Baba Sahne'nin ilk oyunu : AşkÖlsün
Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanan oyun, trajikomik bir hayat hikayesini, Karacaoğlu’nun muhteşem performansıyla sahneye taşıyor.
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un yaklaşık 2 yılın ardından, büyük emeklerle ve tamamen kendi yatırımıyla İstanbul’un kültür-sanat hayatına kazandırdığı Baba Sahne, ilk oyunu AşkÖlsün'le perdelerini açtı.
Prömiyeri önceki hafta gerçekleşen, Günay Karacaoğlu’nun tek kişilik bu yeni oyunu, sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik bir hayat hikayesi.
Kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren bir kadının hikayesi..
Yaptığımız seçimler bize mi aittir yoksa bize dayatılanlar mıdır?
Yağan yağmurun sevmekle, sahile vuran dalgaların aşkla, rüzgarda dalgalanan başak tarlalarının sevilmekle alakası var mıdır?
Durup hatırlamak ya da hatırlayamamak nasıl karşılık bulur?
Murat İpek’in kaleme aldığı, Barış Dinçel’in yönettiği AşkÖlsün'ün sahne ve kostüm tasarımı da Dinçel’in imzasını taşıyor.
Müziklerini Çiğdem Erken’in hazırladığı oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık’a ait.
21 Nisan 2017, Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak olan iki perdelik oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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