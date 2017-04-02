Film, üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın iş bulma ve hayatlarındaki ilk adımlarını atma hikâyesini anlatıyor.
Her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikâyesini izleyen herkesin empati yapabileceği bir şekilde sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir?
İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür?
4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi?
Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir?
İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?
Filmde, işte bunlar gibi, insanlığın yüzyıllardır kendi kendine sorduğu birçok sorunun cevabı aranıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Filmlerinin senaryolarını da yazması ayrıca değerli olan yönetmen Doğa Can Anafarta, iki başarısız denemeden sonra, doğru türü ve doğru üslubu yakalamış gibi görünüyor..
Ammaa.. evet ama!.
Yetkin Dikinciler'in bir anda zuhur ettiği o meş'um finalle birlikte film, o ana kadar biriktirdiklerini kısacık bir süreçte harcayıp tüketiveriyor..
Yazık yani.. bu denli 'yenilikçi' bir üslup ve bir hayli renkli, bir o kadar da dinamik bir öykünün finali, böylesine şaşırtıcı bir sıradanlıkla, demode bir biçimde mi bağlanır.. yazık yahu!.
Yok ama.. tüm film boyunca hiç susmayarak vır vır konuşup duran ve de giderek içimize fenalıklar getiren o 'dış ses' heyulasının sonucunun bu olacağını da baştan tahmin etmeliydik..
Biz Size Döneriz
Oyuncular: Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Fırat Albayram, Bestemsu Özdemir, Yetkin Dikinciler
Yapım: 2017, Türkiye, 102'
5 /10
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