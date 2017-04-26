Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali başvuruları devam ediyor!.

Dünyanın en seçkin belgesel filmleri üzerinden hem sorunları hem de çözümleri paylaşmayı, tartışmayı amaçlayan festival, dayanışma köprülerini güçlendirecek farklı alanlardaki çabaları da içine alan anlamlı bir program sunma amacında.
Geçen yıl üçüncü yılında festivale 58 ülkeden 280 film başvurdu ve bunlar arasından seçilen 60 film festivalde yarıştı ya da gösterildi.
30’un üzerinde filmin Türkiye’deki ilk gösterimi gerçekleştirilirken, 10 filmin de dünyadaki ilk gösterimleri Bozcaada’da BIFED’de oldu.
11-15 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecek olan festivalin Uluslararası Yarışma ve Uluslararası Gaia Öğrenci Ödülü bölümleri için başvurular açıldı.
Başvuru için son tarih 15 Mayıs 2017.
BAŞVURULARDA BAŞVURU ÜCRETİ YOK, GÖSTERİMLERDE BİLET ÜCRETİ YOK
Her şeyin hızla tüketildiği bir dünya düzeni içinde bağımsız ve hakikati arayan belgesel yapmak artık çok daha zor. Ana akım medyanın gerçeğe neredeyse tamamen gözlerini kapadığı bu sistem içinde bağımsız belgeselcilere kalan tek alan festivaller. Ancak tüm dünyada başvuru ücreti alan festivallerin sayısı her yıl artıyor ve çok seslilik azalıyor.
Bütün bunlara ek olarak üretim ve gösterim aşamalarında yani tüm süreçlerde önemli engellerle karşılaşan Avrupa, ABD ve Kanada dışında kalan büyük coğrafyada yaşayan bağımsız yönetmenlerin zaten dar olan yaşam alanı gittikçe daha da küçülüyor.
Bozcaada Belediyesi, Boztid Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği ve tüm Bozcaadalıların desteği ile yapılan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali / BIFED büyümemekte inat ediyor.
Katılımcılarına festival boyunca kalacak sıcak ve güzel bir yuva sunmaya, yönetmenleri ve iyi örnekleri ödüllendirmeye devam ediyor.
BIFED başvuru ücreti almamakta, Asya, Afrika, Güney Amerika ve tüm diğer sesini duyuramayan büyük coğrafyaların sesi olmakta, farklı ve yeni pencereler, bakış açıları sunmakta inat ediyor.
BIFED herkese açık, herkese eşit yaklaşan, paylaşan, tartışan ve üreten bir platform olmaya devam ediyor.
Uluslararası ana yarışma ve Gaia öğrenci filmleri yarışması filmlerinizi bekliyor.
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