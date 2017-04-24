24.04.2017
'Dalida' 28 Nisan'da sinemalarda!.
Kahire’de doğan ve henüz 23 yaşındayken Paris Olympia’da ilk konserini vererek şöhret basamaklarını tırmanan Dalida’nın hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Lisa Azuelos otururken, senaryosu da Azuelos ve Dalida’nın kardeşi ve yapımcısı olan Orlando’ya ait.
Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti’nin canlandırdığı filmde Dalida’nın sadece Gigi L’amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının olağanüstü öyküsü anlatılıyor.
1987’deki trajik ölümüne dek, Dalida yaşadığı çağın ötesine geçen inanılmaz sahne performansı ve akıl almaz yeteneğiyle zamanımızın pek çok starına da öncülük etti.
Ajda Pekkan, en çok bilineni dilimize “Palavra Palavra” diye çevrilen Paroles Paroles olmak üzere pek çok şarkısını Türkçe sözlerle söyledi.
Dalida, geçen onca yıla rağmen şarkılarıyla dinleyenlerini hala büyülemektedir.
Yönetmen: Lisa Azuelos
Senaryo: Lisa Azuleos & Orlando
Oyuncular: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicholas Duvauchelle
Yapımcı: Julien Madon, Lisa Azuelos, Jérôme Seydoux
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Fransa
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