'DasDas Müzik' kapılarını açıyor!.

DasDas sezon boyunca rock, caz ve bağımsız müziğin önde gelen isimlerini performans sahnesinde ağırlayacak.
DasDas Müzik’te belirli müzik türlerine ayrılmış günlerin yanı sıra, düzenli sahne alan gruplar ve sevilen isimlerin mekâna özel hazırladığı projeler de yer alacak.
DasDas Müzik’in kapılarını; 90'lı yıllardan bugüne üç albüm ve sayısız melodi sığdıran, geçtiğimiz Ekim ayında Halim Yok parçasına çektikleri kliple de kendilerinden söz ettiren Peyk açacak.
Vokalde İrfan Alış, gitarda Serdal Ersoy, davulda Ertan Çalışkan, keman ve klavyede Özgür Ulusoy ile bas gitarda Barış Tokgöz’den oluşan Peyk, sıra dışı sözleri ve kendine has tarzıyla 28 Nisan’da DasDas’ta olacak.
29 Nisan’da ise “Akustik” albümüyle büyük beğeni toplayan Pentagram, DasDas Müzik sahnesinde olacak.
Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve vokalde Gökalp Ergen’den oluşan gruba, akustik konserlerde bu müzikal yolculuğun efsane isimleri Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy eşlik ediyor.
1987'den bugüne yaptıkları albüm ve konserlerdeki yüksek voltaj elektrikle tanınan Pentagram, her yaştan müzik tutkununu bu kez yeni ve farklı bir serüvene davet ediyor.
Murat Kılıkçıer’in tek başına başlattığı ve sahne üzerinde yetenekli müzisyenlerle zenginleştirdiği In Hoodies, "A Lunar Manoeuvre" ile 9 Mayıs’ta DasDas Müzik’te olacak.
“Kırılgan mutluluklar dünyasında bir saflık arayışı” olarak nitelenen In Hoodies’in “A Lunar Manoeuvre” isimli ilk albümünün prodüktörlüğünü Brit Ödülleri’nde en iyi prodüktör ödülünü alan Chris Potter üstlendi.
Geçtiğimiz sene 20. yılını toplam 9 CD ve 90 şarkılık "Kayıtlar 1996-2005" ve "Kayıtlar 2006-2016" adlı iki boxset ile kutlayan Türkiye'nin en köklü rock gruplarından mor ve ötesi, 5 Mayıs'ta DasDas Müzik'te sahnede olacak.
|Elif Çağlar
18 Mayıs akşamı ise DasDas’ta Elif Çağlar Quartet sahnede olacak.
Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kulüp ve festivalde sahne alan caz müzisyeni ve besteci Elif Çağlar’a piyanoda Çağrı Sertel, basta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik edecek.
28 Nisan’da ilk konseri ile kapılarını açacak DasDas Müzik’in biletleri Biletiva’da satışta!
28 Nisan Cuma 22.30
Peyk
29 Nisan Cumartesi 22.30
Pentagram Akustik
5 Mayıs Cuma 22.30
mor ve ötesi
9 Mayıs Salı 22.00
In Hoodies
18 Mayıs Perşembe 22.00
Elif Çağlar Quartet
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder