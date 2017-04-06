6.04.2017
Gençler Komediyle Geliyor : 4N1K
Filmin oyuncu kadrosunda Ümit Erdim fizik öğretmenini canlandırırken, Bülent Alkış okul müdürü olarak karşımıza çıkmakta..
Film birlikte büyüyen 1’i kız, 5 gencin kahkaha, dostluk, aşk ve macera dolu hikayesini konu alıyor.
“4N1K” fanları tarafından sosyal medyada neredeyse her saniyesi takip edilen filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.
Filmin yapımcılığını “Fabrika Yapım” Öner Arslanel üstlenirken, yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryoyu da kaleme alan Deniz Coşkun oturuyor.
TÜYAP’IN EN COŞKULU FANLARININ KİTABI 4N1K!
4N1K da internet üzerinde yazıldıktan sonra kitap raflarında yerini alıp, binlerce satış rakamına ulaşan kitaplardan biri.
Bu roman ve yazarı, henüz 22 yaşındaki Büşra Yılmaz, 36. Tüyap Kitap Fuarı’nda sayısı 18 bini bulan imza kuyruğuyla uzun süre de haberlere konu olmuştu.
4N1K KONU:
Yaprak (Gözde Mutluer), çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında,5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir.
Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali (Hasan Denizyaran), Sinan (Cihan Şimşek), Gökhan (Sina Özer) ve Oğuz‘dan (Cemrehan Karakaş) oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.
Bir gün,bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir.
Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır.
Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘Masal Prensi’ni, ya da ‘Gamzeli Kahraman’ı seçecektir.
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