Green Room / Dehşet Odası

Punk rock grubu The Ain't Rights gezici olarak barlarda konser verirken son dakika kararıyla Oregon'un ormanlık bölgesindeki bir barda sahne almak için yola çıkarlar.
Mekana gittiklerinde her şey yolundadır ve konseri sorunsuz atlatırlar.
Ancak konser sonrası, sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşırlar.
Mekanın acımasız sahibi olayın tek şahitleri olan grubun ortadan kaldırılmasına karar vermiştir.
Filmin mmknmrtb notu ::
Punk Rock'ın ve her neviden ortamlarının havasını iyi yansıtan, yarattığı gerilimi sağlam tutup, inişli çıkışlı olsa da sonuna kadar sürdürebilen Green Room, beyaz perdede örneklerine binlerce kez tanık olduğumuz, dar bir mekana kıstırılmış bir gruba uygulanan, kıyıma varan şiddeti anlatmaktan başka bir özelliği olmayan, vasat bir korku filmi..
Yine dayanamayıp, ilgilisine seslenmem lâzım ama:
Filmi yapanlar, yani bu işe para koyup daha fazlasını kazanmayı bekleyenler bile abartmamış da adına -sadece- Green Room demiş; lâkin -her zamanki gibi- bu seni hiç kesmeyerek, şu -her derde deva- Dehşet'i yapıştırmışsın ya hemen, afferin lan sana hemşerim, afferin!.
Yönetmen: Jeremy Saulnier
Oyuncular: Anton Yelchin, Alia Shawkat, Imogen Poots
Tür: Korku
Ülke: A.B.D.
Dil: İngilizce. Türkçe altyazılı
Süre: 95 dakika
6 /10
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