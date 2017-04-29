29.04.2017
Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar
Bir ailenin üç kuşak hikâyesinden arta kalan mektupların, kaybolan eşyaların, insanların ve fotoğrafların ardında bıraktığı yas.
Geceleri sokaklarda dolaşan bir müze.
Sahibini kaybeden bir traktör.
Bir dostluk hikâyesi.
“Ben iyiyim, Paris’e ilk gittiğim gibi değil, kendimi idare edebiliyorum. Türkiye’den gelen bir öğretmen arkadaşımız çok yardımcı oluyor. Haberlerini bekliyorum.”
ba- Disiplinlerarası Sanat Topluluğu, Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar adlı yeni oyunuyla sezona 25 Ekim’de garajistanbul’da merhaba dedi.
“Bellek” , “Yas”, “Kayıp” ve “Aile” gibi konuları elen alan oyun, seyirciyi kendi yasının da izlerini sürmeye davet ediyor.
Metnini Ferdi Çetin’in yazdığı, konsept ve yönetmenliğini Yusuf Demirkol’un üstlendiği oyunda Nilay Erdönmez’in tek kişilik performansına sesiyle Turan Özdemir eşlik ediyor.
Hafızasını Kaybeden Müzeden Bir Traktöre Mektuplar, 2 Mayıs Salı 20.30’da, garajistanbul'da seyirciyle buluşuyor.
Hafızasını kaybeden müzeye arkadaşlık edin!
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