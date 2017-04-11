11.04.2017
'İşe Yarar Bir Şey' ilk kez yarın Türkiye’de!.
Esmer’in senaryosunu Barış Bıçakçı ile yazdığı, başrollerini Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener’in paylaştığı film, 36. İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması’nda yarışıyor.
Koleksiyoncu, Oyun, 11'e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in 5 yıl aradan sonra çektiği son filmi İşe Yarar Bir Şey, yarın 21:30’da Atlas Sineması’nda seyirciyle buluşuyor.
Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya ortak yapımı olan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan film, 36. İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması’nda jüri önüne çıkacak ve gösterimin ardından film ekibi seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Pelin Esmer’in senaryosunu, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” ve “Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra” romanlarıyla tanınan Barış Bıçakçı ile yazdığı, görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film, bir gece trende yolları kesişen iki kadının ölmek isteyen bir adama doğru uzanan, gerilim dolu yolculuklarını konu alıyor.
Pelin Esmer ve Marsel Kalvo’nun yapımcılığında gerçekleşen “İşe Yarar Bir Şey”in başrollerini ise; “Hamam”, “Üçüncü Sayfa”, “Mustafa Hakkında Her Şey”, “Küçük Kıyamet”, “Süt” filmleriyle pek çok ödül kazanmış ve 9 yıl aradan sonra ilk kez sinemaya geri dönen Başak Köklükaya, “Güzel Şeyler Bizim Tarafta”, “Katil Joe” oyunları ve “Kuzey Güney”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” televizyon dizilerinin genç yeteneği Öykü Karayel ile “Ezel”, “Galip Derviş”, “Cesur ve Güzel” dizilerinin yanı sıra, “Beş Vakit”, “Güneşi Gördüm”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Kaybedenler Kulübü”, “Dedemin İnsanları” filmleriyle tanıdığımız Yiğit Özşener paylaşıyor.
Türkiye’de ilk kez yarın 36. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek “İşe Yarar Bir Şey”, 2017 sonbaharında gösterime girecek.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
1 yorum:
10 yıldır yazıyormuşsunuz ben yeni görüyorum. Bu film ön gösterimden sonra sinemalarda da gösterilecek mi acaba?
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