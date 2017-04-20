20.04.2017
'Kaygı' 12 Mayıs'ta vizyona giriyor!.
Toplumsal bellek ve hafıza ile ilgili psikolojik gerilim filmi Kaygı'nın fragmanı da yayınlandı!
Filmin fragmanında, kurgusunu da yapan Ahmet Can Çakırca imzası yer alıyor.
Haber kanalında çalışan Hasret uzun süredir aynı kabusu görmektedir.
Tekrarlayan kabuslarla aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi?
Algı Eke'nin başrolünde oynadığı, geçmişinin peşine düşen bir medya çalışanının öyküsünü anlatan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.
Dünya prömiyerini Şubat ayında Berlinale'de yapan film, Mart ayında gösterildiği South by Southwest Film Festivali’nden öne çıkan kadın yönetmenlere verilen LUNA Gamechanger Ödülü'yle dönmüştü.
Kaygı, 36. İstanbul Film Festivali gösteriminin ardından ise 27 Nisan Perşembe günü 28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Yarışma kapsamında ilk kez Ankaralı izleyiciyle buluşacak.
Festival yolculuğu devam eden film Mayıs ayında Krakow'da düzenlenen Off Camera Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterilecek.
İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve Ceylan Özgün Özçelik'in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği KAYGI T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği almıştı.
Filmin mmknmrtb notu : 7 /10
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