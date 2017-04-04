KAYGI İstanbul Film Festivali'nde!.

Türkiye prömiyerinin ardından 28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Yarışma bölümünde yer alan KAYGI, Nisan ayında Ankara seyircisiyle buluşacak.
KAYGI'nın uluslararası festival yolculuğu ise, Ifema filmfestival / İsveç - Malmö Kadın Filmleri Festivali'yle devam ediyor.
KAYGI, festivalin kapanış filmi olarak 9 Nisan'da gösterilecek.
Festival yolculuğu devam eden KAYGI, Mayıs ayında vizyona girecek.
KAYGI Amerika prömiyerinden çok özel bir ödülle döndü.
Gamechanger Films ve LUNA ortaklığında South by Southwest (SXSW) Film Festivali programında yer alan 15 kadın yönetmenin uzun metraj filminin değerlendirilmesi sonucu bu yılın LUNA Gamechanger Ödülü "hafıza, siyasi travmalar ve toplumsal düzenin bozulması konusunda yakaladığı yeni ve cesur sesinden" dolayı Ceylan Özgün Özçelik'e verildi.
8 Nisan Cumartesi 19.00'da Atlas Sineması'nda olacak gösterimle ilgili detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz.
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