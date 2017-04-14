Sabure yıllar önce iki gözünü de kaybetmiştir. Bakımıyla Murtaza ilgilenir.
Çocukları İstanbul’da yaşar.
Murtaza kasabaya indiği bir gün bakkaldan İstanbul’daki kızını telefonla arar, hasta olduğunu öğrenir.
Sabure’ye kızının durumunu söylemeden İstanbul’a gider. Ama kızı o akşam ölür.
Murtaza, Sabure’nin de hastalanmaması için ona yalan söyler ve kızının öldüğünü gizler.
Ama Sabure gitgide sessizleşir, zamanla yalnızlığı ve umutsuzluğu gün yüzüne çıkar.
"Yalan söyleyen mi yoksa yalana maruz kalan mı daha zor duruma düşer? Yalan söylemek her zaman işimizi kolaylaştırır mı? Gerçeğe ait algımız her zaman manipüle edilebilir. Asıl biz, gerçeğe ulaşmak konusunda ne kadar istekli ve ısrarcıyız? Aslında hepimiz birer Pinokyo’yuz."
Özgür Sevimli: Nuri Bilge Ceylan’ın desteğiyle bu filmi çektim
Yönetmen Özgür Sevimli, filmin çıkış noktasıyla ilgili “filmin hikâyesi 2008 yılında dedemi ziyarete gittiğimde başladı. Dedem, filmin geçtiği köyden. Onun anlattığı bir masalla beraber dikkatimi çeken şeyler oldu ve belgeselini çektim. Belgeselde aradığım ve cevapsız kalan bazı sorular vardı. Ben de bu cevapları bulmak için, sevgili Nuri Bilge Ceylan’ın desteğiyle bu filmi çektim” dedi.
Filmde, sonradan kör olan bir karakteri canlandıran Meral Çetinkaya, Zuhuratbaba’daki körler derneğine giderek ön çalışma yaptığını anlatırken; Murtaza’yı canlandıran Cezmi Baskın ise yaşlıların konu alındığı çok az filmin çekildiğini vurgulayarak “yönetmenimiz Özgür, yaşlıların hayatını temsil eden bu filmi çekerek beni yürekten bağladı” dedi.
Yönetmen: Özgür Sevimli / Senarist: Özgür Sevimli / Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bayer / Kurgucu: Doruk Kaya / Özgün Müzik: Okan Kaya / Oyuncular: Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Mine Teber, İncinur Daşdemir, Bülent Düzgünoğlu, Kadir Çermik / Yapımcı: Sevil Demirci / Yapım Şirketi: Yeni Sinemacılık / Dünya Hakları: Yeni Sinemacılık / Türkiye / 2016 / DCP / Renkli / 93´
Filmin mmknmrtb notu ::
Ufacık köy yerinde doğup büyümüş ve bu küçücük dünyada bile kocaman dertler, deva bulmaz acılar, yürek burkan kederler yüklenerek yaşlanmış Sabır ile Murtaza'nın, yalnızlık, özlem ve de pişmanlıklarla çerçevelenmiş yaşantılarına dair..
Çok derin ve çarpıcı etkiler yaratamasa da, 'Minimalist Sinema' izleğinden sapmadan ortaya koyduğu -doğal gerilimi ustalıklı- bu dramayla Özgür Sevimli'nin gelecek için umut verdiğini belirtirken; filminin 'omurga'sını oluşturan Cezmi Baskın ile ona eşlik eden Meral Çetinkaya ustaların 'doğal ve güçlü' performanslarının katkısının, çok önemli olduğunu da eklemeliyim..
6 /10
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