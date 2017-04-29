29.04.2017
'T2 Trainspotting' 5 Mayıs'ta vizyonda!.
Üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Çok şey değişmiş, fakat bir o kadar şey de aynı kalmıştır.
Mark Renton (Ewan McGregor) ev olarak tanımlayabildiği tek yere geri döner.
Onu bekleyenler vardır: Spud, Sick Boy ve Begbie.
Bekleyen başka eski dostlar da vardır: Keder, kayıp, neşe, intikam, nefret, dostluk, sevgi, özlem, korku, pişmanlık, diamorfin, kendini harap etme ve ölümcül tehlike; hepsi ona hoş geldin demek için sıraya girmiştirler ve dansa katılmaya hazırdırlar.
T2 Trainspotting, Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle’ı 1996 orijinal filminin oyuncu kadrosuyla yeniden bir araya getirdi.
John Hodge, bu filmin senaryosunu da Irvine Welsh’in Porno ve Trainspotting isimli kitaplarına dayanarak yazdı.
Filmin yapımcılığını Andrew Macdonald, Boyle, Christian Colson ve Bernie Bellew üstlendi.
Yönetmen: Danny Boyle
Senaryo: John Hodge
Filmin dayandığı Porno ve Trainspotting romanlarının yazarı: Irvine Welsh
Oyuncular: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle
Filmin mmknmrtb notu : 8 /10
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