12.04.2017
The Boss Baby / Patron Bebek
Olağandışı Patron Bebek ise Alec Baldwin'in sesiyle konuşur, onun zekasına sahiptir ve Tim'in evine elinde bir evrak çantası taşıyarak, takım elbiseyle gelir.
Tim, Patron Bebek'in aslında gizli görevdeki bir casus olduğunu ve yalnızca kendisinin ona yardım edebileceğini keşfedince, iki kardeş arasındaki rekabet, istenmeyerek kenara atılır.
Minik ortaklarımız, bebekler ve yavru köpeklerin savaşını içeren alçak bir komployu engellemeye hazırlanırken, alışılmamış bir macera ortaya çıkar.
Marla Frazee'in çok satan resimli kitabından esinlenerek yapılan ve her yaşa hitap eden bu komedide, Patron Bebek'i Alec Baldwin, kötü Francis E. Francis'i Steve Buscemi, Tim ve Patron Bebek'in ebeveynlerini Jimmy Kimmel ve Lisa Kudrow, Tim'i Miles Bakshi seslendiriyor.
Filmin anlatıcısı ise Tobey Maguire.
DreamWorks'ün gişe rekoru kıran üç Madagaskar ve 2010'un olağanüstü şeytani kurgusu Megamind'ın yönetmeni Tom McGrath'e göre Patron Bebek çok kişisel bir hikaye.
Kitapla ilk karşılaştığında onu nasıl etkilediğini hatırlıyor.
"Marla'nın kitabı gerçekten dikkatimi çekti. Yaklaşık 30 sayfa uzunluğunda, gerçekten sevimli bir kitaptı ve ben ne kadar popüler olduğunu bilmiyordum bile. Ama bana çocukluğumu ve ailemin enerjisini hatırlattı ve birden hayalgücümü ateşleyerek bunun uzun metrajlı bir film olsa nasıl olabileceğini düşündüm.
Yönetmen: Tom McGrath
Seslendirenler: Alec Baldwin, Miles Bakshi, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire
Tür: Animasyon, Komedi, Aile
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu : 5 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder