8.04.2017
The Shack / Baraka
Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips’in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir.
Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır.
Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır.
Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.
HİKAYE İLE İLGİLİ
Film, yazar William P. Young tarafından hazırlanan ve New York Times'ın çok satanlar listesinde 70 haftadan fazla 1 numarada yer alan olağanüstü başarılı roman Baraka'yı temel alıyor.
Yayılan destekleyici ve tutkulu sözlerle kitap kısa sürede gerçek okuyucunun eline ulaştı, satışları 22 milyon kopyanın üzerine çıktı ve şu anda kırk dilde yayınlanıyor.
Hikaye; insan ruhunun hayal edilemeyecek bir kayıptaki direnci hakkında ilham veriyor.
Aynı zamanda yas tutan bir babanın hayatının en zorlu kararı ile karşı karşıya oluşuna da şahit oluyoruz; affedilemeyecek olanı affedebilmek.
Mackenzie Phillips (Sam Worthington) iyi bir hayat geçirmiş gibi görünüyor; üç mükemmel çocuk, güzel bir eş, güzel bir ev, hiçbir şey ters görünmüyor.
Ancak, Mack çocuklarını bir kamp gezisine götürdüğünde, eğlenceli bir kaçamak olarak başlayan gezi kısa sürede bir ebeveynin en korkunç kabusuna dönüşür; en küçük kızı Missy, kamp yerinden kaçırılır ve kurtarılamaz.
Mack böylesine büyük bir trajediyle uğraşırken, hayatının çözülmeye başladığı "büyük üzüntü" içine girer ve uzun seneler önce derinlere gömdüğünü düşündüğü tüm hayaletleri tekrar ortaya çıkar ve onu uçurumun kenarına itmeye başlar.
Mack posta kutusunda Tanrı’dan gelen, Missy'nin kanlı elbisesinin bulunduğu barakada buluşmak için davetiyenin olduğu gizemli bir mail alır.
Kızının cinayetiyle ilgili cevaplar bulmak için umutsuz bir girişimde bulunan Mack; katil, Tanrı ya da her ikisi ile birden yüzleşmek için Oregon vahşi doğasına geri döner.
Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2017
Yönetmen: Stuart Hazeldine
Oyuncular: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw
Tür: Dram, Fantastik
Ülke: ABD
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