Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi'ni yönetmektedirler.
Bahçe, Jan'ın sorumluluğunda ve Antonina'nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir.
Ancak 1939 yılında ülkelerini Naziler işgal eder.
Savaş alanına dönen ülkede hayvanat bahçesinin raporu da artık Hitler'in görevlendirdiği yeni atanan zoolog Lutz Heck'e verilecektir.
Zabinski'ler kısa sürede Nazilere karşı çalışan bir diriliş ekibiyle birlikte çalışmaya başlar.
İşin ucunda artık Varşova gettosuna dönmüş olan yerde yaşayan binlerce can vardır.
Antonina bu süreçte kendi canını büyük bir riske atacaktır..
Filmin mmknmrtb notu ::
Şu fani dünyada -meslekleri icabı- en büyük günahkârların ya da zalimlerin hayvanat bahçesi kuran ve işletenler olduğuna inanıyorum -ayrıca, göz göre göre ve devlet izniyle cinayet işleyen avcılar ile yaptıkları faaliyetle doğanın çok afedersiniz ağzına sıçan madenciler var, ama onlar şimdilik konu dışı..
Hayvanları pek seven, ama bu sevgiyi göstermek üzre hayvanların yaşadığı yerlere gitmek yerine, onları kendi yaşam alanları olan şehirlerdeki mekanlara hapseden bu 'zoo keeper' insanlarından Polonyalı bir çiftin, Naziler'in ve dolayısıyla da savaşın azdığı bir dönemde geçen yaşantılarından bir kesit sunan The Zookeeper's Wife, yönetmen zafiyetiyle muzdarip, olmamış, olamamış, vasat bir film..
Dönem itibariyla, neredeyse kendiliğinden oluşacak gerilimi ve dehşeti bile yansıtmaktan uzak bir rejiye sahip filmin, fazlasıyla dramatik, hatta özgün denilebilecek bir öyküden bu denli etkisiz bir sonuç elde etmesini, 'negatif bir çaba' olarak değerlendirmek mümkün..
Öte yandan, 'Nazili' bir filmde bu denli Semitizm propagandasına girişmek ise -hem de katledilen bunca masum Yahudi'ye karşın- hiç de masum durmuyor..
The Zookeeper's Wife / Umut Bahçesi
Yönetmen: Niki Caro
Senaryo: Angela Workman, Diane Ackerman (kitap)
Oyuncular: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl
Yapım: 2017, Czech Republic | UK | USA, 124'
5 /10
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