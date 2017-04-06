6.04.2017
'Their Finest / Aşkın Çekimi' 19 Mayıs'ta vizyonda!.
One Day ve An Education filmleriyle tanınan yönetmen Lone Scherfig’in son filmi, Gemma Arterton ve Me Before You’nun yıldızı Sam Claflin’i buluşturan bir romantik komedi.
2. Dünya Savaşı sırasında A.B.D ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, ulusa moral aşılamak amacıyla Dunkirk Muharebesi’nde kurtarılan askerlerin hikayesini anlatan bir film çekmektedirler.
Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catrin işe alınınca, birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur.
Senaryo ekibinin başındaki Tom’un sayesinde savaşın tüm zorluklarına rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecektir.
BAFTA ödüllü Lissa Evans’ın romanından uyarlanan film, sinemaya ve sinemacılara yazılmış bir aşk mektubu olarak niteleniyor.
Carol ve Brooklyn’in Oscar adayı yapımcılarının imzasını taşıyan filmin başrollerindeki Gemma Arterton ve Sam Claflin’e ise usta aktörler Bill Nighy ve Jeremy Irons eşlik ediyor.
Yönetmen: Lone Scherfig
Oyuncular: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy
Yapımcı: Stephen Woolley, Amanda Posey, Finola Dwyer
Senaryo: Gaby Chiappe, Lissa Evans (roman)
Görüntü Yönetmeni: Sebastian Blenkov
Kurgu: Lucia Zucchetti
Müzik: Rachel Portman
Yapım Yılı: 2016
Ülke: İngiltere
Süre: 117 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
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