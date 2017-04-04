4.04.2017
'Things to Come / Gelecek Günler' 28 Nisan'da vizyonda!.
Avrupa’nın yükselişteki yönetmenlerinden Mia Hansen-Løve’a Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü getiren bu beşinci filmi, güçlü bir kadın karakter portresi sunuyor.
Nathalie evli ve çocuklu, ayakları yere basan bir felsefe öğretmenidir.
İlgi bekleyen yaşlı annesi, çok sevdiği işi ve yolunda giden evliliği arasında üçe bölünmüş olan hayatındaki taşlar, 25 yıllık kocası onu terk ettiğinde yerinden oynamaya başlar.
Nathalie, kurmak için yıllarını verdiği hayatı bir anda kaybetmiştir.
Orta yaştan sonra hayatın getirdiği değişikliklerle geleceğini nasıl kuracağını, hayatının bu yeni evresini nasıl karşılayacağını henüz bilmemektedir.
Rotten Tomatoes tarafından 2016’nın Yabancı Dilde En İyi Filmi seçilen ve Time, Rolling Stone, New York Times, Screen, Variety, Los Angeles Times gibi pek çok kaynak tarafından 5 yıldızla taçlandırılan filmde Isabelle Huppert, etkileyici performansıyla sene boyunca pek çok ödüle layık görüldü.
Things to Come / Gelecek Günler'in Türkiye’deki vizyon tarihi 28 Nisan..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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