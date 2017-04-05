5.04.2017
'Unforgettable / Saplantı' 5 Mayıs’ta Vizyonda!.
Filmin başrollerinde Katherine Heigl (“27 Dresses,” “Knocked Up”), Rosario Dawson (“Sin City” filmleri) ve Geoff Stults (TV dizisi “The Odd Couple”) yer alıyorlar.
‘‘Saplantı’’ filmi, Life as We Know It filminde işbirliği yapmış Heigl ve Di Novi’yi tekrar bir araya getiriyor.
Filmin diğer oyuncuları şöyle sıralanıyor: Isabella Rice (“True Blood”), Simon Kassianides (TV dizisi “Agents of S.H.I.E.L.D”), Whitney Cummings (“The Wedding Ringer”), Robert Wisdom (TV dizisi “Ballers”), film ve televizyon yıldızı Cheryl Ladd.
Filmin yapımı Di Novi, Alison Greenspan (“If I Stay”) ve Ravi Mehta (“Grudge Match”)’ya yönetici yapımcılığı ise Lynn Harris’e ait.
Filmin senaryosu Christina Hodson tarafından yazıldı.
Heigl, bitmiş evliliğini aşamamış, boşandığı kocası David (Stults)’in Julia Banks (Dawson) ile nişanlanıp, daha önce birlikte yaşadıkları eve getirmesini, aynı zamanda kızları Lilly (Isabella Rice) ile yeni ve mutlu bir hayat kurmasını problem eden eski eş Tessa Connover’ı canlandırmaktadır.
Yeni eş ve üvey anne rolüne alışmaya çalışan Julia ise sonunda hayalindeki ve sıkıntılı geçmişine bir perde çekmesine yardımcı olabilecek birini bulduğuna inanmaktadır.
Ama Tessa’nın patolojik kıskançlığı yakın zamanda Julia’nın hayalini bir kabusa dönüştürmeye başlayacaktır.
Kamera arkası yaratıcı ekibinde birden çok Oscar adayı görüntü yönetmeni Caleb Deschanel (“The Right Stuff,” “The Natural”), yapım tasarımcısı Nelson Coates (“Flight”), editör Frédéric Thoraval (“Taken”) ve kostüm tasarımcısı Marian Toy (HBO’s “Ballers”) bulunuyor.
Filmin muziği Toby Chu tarafından bestelendi.
Warner Bros. Pictures bir Novi Pictures yapımı olan ‘‘Saplantı’’filmini sunar.
5 Mayıs 2017’den itibaren vizyona girmesi planlanan filmin dağıtımı bir Warner Bros. Entertainment şirketi olan Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleşecek.
Filmin Türkiye vizyon tarihi de 5 Mayıs 2017.
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