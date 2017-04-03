'Yakın Dönem Romen Sineması' Akbank Sanat'ta!.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Durmaksızın Bükreş, Gerisi Sessizlik, Chuck Norris Komünizme Karşı, Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim ve Hayatin Bir Saniyesi isimli Yakın Dönem Romanya Sineması’na ait beş seçkin film, Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
DURMAKSIZIN BÜKREŞ (Bucuresti Nonstop)
Tarih: 08 Nisan 2017,Cumartesi saat: 15.00
Yönetmen: Dan Chisu
Oyuncular: Gheorghe Ifrim, Ion Besoiu, Dorina Lazar
Yapım ve Format: Romanya, 2015, 86’, Blue-ray
Yedi gün yirmi dört saat açık bir mahalle dükkanında sıradan bir gece. Ne kadar farklı karakterler olursa olsunlar, bir taksi şöförü ve bir hayat kadını, yaşlı bir çift, sevgililer ve yerel gangsterlerin ortak bir buluşma noktası vardır: Achim'in daima açık olan dükkanı.
Tarih: 18 Nisan 2017, Salı saat: 19.00
Yönetmen: Nae Caranfil
Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta
Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray
Romanya’nın 2009 Oscar adayı “Gerisi Sessizlik”, 1911-12’de Rumen yönetmen Grigore Brezianu ve finans devi Leon Popescu “Romanya’nın Bağımsızlığı” konulu iki saatlik bir filminin yapılış öyküsünü yarı-kurgulanmış bir şekilde anlatıyor.
CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI (Chuck Norris vs Communism)
Tarih: 22 Nisan 2017, Cumartesi saat: 15.00
Yönetmen: Ilinca Călugăreanu
Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta |
Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray
Amerikan filmlerinin ülkeye girişinin yasak olduğu Çavuşesku döneminde, VHS kasetlerin Romanya’da gizlice izlenmesi ve bunlara ilginç ve komik dublaj yapan Irina Nistor adlı çevirmen üzerine bir belgesel.
BEN YAŞLI CADALOZ BİR KOMÜNİSTİM (Sunt O Baba Comunista)
Tarih: 25 Nisan 2017, Salı saat: 19.00
Yönetmen: Stere Gulea
Oyuncular: Luminita Gheorghiu, Marian Rálea, Ana Ularu
Yapım ve Format: Romanya, 2013, 94’, Blue-ray
Romanya 2010. Emilia ve kocasını, son on yıldır Amerika'da yaşayan kızı ve Amerikalı erkek arkadaşı ziyaret etmektedir. Kızlarının para sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalışırken, eski günlerde ne kadar mutlu olduklarını anlarlar ve o günleri özlemle anarlar.
HAYATIN BİR SANİYESİ (O Secunda De Viata)
Tarih: 29 Nisan 2017, Cumartesi saat: 15.00
Yönetmen: Ion Carmazan
Oyuncular: Antoaneta Cojocaru, Andrei Pandele, Costel Cascaval
Yapım ve Format: Romanya, 2009, 128’, Blue-ray
Robert, intihar etmek için gerekli cesareti toplamaktan başka bir arzusu olmayan gerçek bir ‘kaybedendir’. Ancak bir gün her şey değişir. Çünkü Robert bir insanın hayatını kurtarır.
|Bucuresti Nonstop
Akbank Sanat Sinema Kuşağı – Yakın Dönem Romen Sineması
Yer: Akbank Sanat
Tüm filmler Romence orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.
Etkinlik ücretsizdir.
Salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeler gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.
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