'Zer' 21 Nisan'da vizyonda!.

Bahoz, Son Mevsim; Şavaklar, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Beyaz Çınar filmleri ile Türkiye Sineması’na büyük katkı sunan yönetmen, son filmi Zer’de Kürt coğrafyasının da ötesine, köklerinden olan genç bir karakterin peşinden gidiyor.
Bu arayış serüvenine de bizi ortak eden Zer’de kendini kökünden yükselen bir sesin izinden giden Jan’ın hikâyesinin birer tanığı olacağız.
New York’tan Dersim’e bir var oluş hikâyesini anlatan Zer’in festival yolculuğu yeni başladı.
Galasını Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde yapan Zer, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ana kategoride yarıştı.
Kazım Öz’ün Türkiye ve dünya seyircisinin de hayran kaldığı Bahoz filminin ardından merakla beklenen filmi Zer, ayrıca dünyaca ünlü müzisyen Ahmet Aslan’ın sinema perdesinde yer aldığı ilk film.
Filmin orijinal müziklerini İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali gibi birçok festivalden ödülle dönen Mustafa Biber yaptı.
Zer Türkiye sineması için çok değerli bir oyuncu olan Tomris İncer’i sinema perdesinde göreceğimiz son film.
Değerli oyuncu sevenlerine mükemmel bir performansla veda etti.
Filmin oyuncu kadrosuna baktığımızda son zamanların başarılı genç ve yakışıklı aktörü Nik Xhelilaj’ı görüyoruz.
Film de ayrıca Güler Ökten, Füsun Demirel, Levent Özdilek gibi Türkiye sinemasının önemli isimleri de yer alıyor.
Zer
Zer, birbirlerine yabancı bir babaanne ve torun olan Zarife ve Jan’ın hikâyesidir.
Zarife kanser tedavisi için New York’a getirildiğinde birbirlerini tanımaya başlayacaklardır.
Yıllar sonra aralarında kurdukları bağlar, Zarife aniden ölünce kopar.
İşte o zaman Jan, babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkıyı bulmak için bir serüvene niyet eder ve köklerinin izini sürmek için Dersim’e doğru uzun bir yolculuğa başlar.
Jan, Zer şarkısının izinden gittikçe kendisini Dersim’de ve babaannesinin hayatı boyunca bir sır gibi sakladığı büyük bir katliamın ortasında bulacaktır.
Jan şarkının izinden gittiği bu arayışın sonunda kendi kimliği ve özünü tanıyacaktır.
Yönetmen Görüşü
Nereye gidersek gidelim, nasıl bir değişim yaşarsak yaşayalım tıpkı kanımızdaki DNA'lar gibi kültürel ve tarihsel geçmişimizde de kendini saklayan, bir şekilde yaşatan değerler mevcuttur. Onlarca kuşak önce soy ağacımızda yaşanan travmatik bir olayın şu andaki kişilik özelliklerimizde çok belirleyici olmadığını nerden bilebiliriz. Yani soy ağacımızın yaşadığı tüm hikâyenin toplamının yanında, bizim farklılığımız belki de denizde damladır. Hayatın süreğenliği içinde geçmiş ve insanın kökeni unutulan olgulardır. Ama aslında kişilik yapılanmamız, yaşam biçimimiz hatta geleceğimiz geçmiş hikâyemizin zorunlu bir devamı gibidir. Bu yüzdendir ki sanatın çok büyük bir alanı insanın kendisini aramasının hikâyesiyle doludur. Ben kimim? Neden buradayım? Neden varım? Nasıl bu hale geldim? Gibi sorularının cevabını arar sanat. Zer projesi Jan karakterinin kendi gerçeğini, kültürel ve tarihsel olarak keşfedişinin hikâyesidir. New York ‘ta su altında başlayıp Dersim’in bir dağ köyünde su altında biten yolculuk boyunca biz hem dünyanın mevcut halindeki kültürel ve inançsal çeşitliliklerine, hem Türkiye’nin tarihsel bazı gerçeklerine, hem de coğrafi-görsel yansımalara tanıklık edeceğiz.
Filmin Künyesi
Ortak Yapım: Türkiye, Almanya
Çekim Mekânları: Türkiye-ABD; Dersim, Afyon, İstanbul, Uşak, Elazığ, New York
Süre: 110’
Yönetmen/Senarist: Kazım Öz
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran, Eyüp Boz, Orçun Özkılıç
Müzik: Mustafa Biber
Cast:
Nik Xhelilaj
Güler Ökten
Tomris İncer
Haleigh Ciel
Levent Özdilek
Füsun Demirel
Ahmet Aslan
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Yönetmen Hakkında
Kazım Öz 1973 yılında Dersim’de doğmuş birçok ödüllü filmin yönetmen, senarist, editör ve de yapımcısı, Kürt sinema üreticisidir.
Kürtçe tiyatro yaparak başladığı sanat hayatına, 1990’lı yıllarda yönetmen olarak da katkı sunduğu Mezopotamya Sinema ve Yapım 13’de devam etti.
İlk kısa filmi Ax (Toprak) birçok uluslararası festivalden en iyi film dalında aldığı ödüllerle başarısını gösterdi.
Ardından ilk uzun metraj filmi Fotoğraf’ı tamamladı 2002 yılında. Almanya ve Türkiye’de gösterime ancak bir yıl sonra çıkabildi bu film.
Sinematografisinin belki de mihenk taşlarından biri olan Bahoz (Fırtına) adlı uzun metrajını büyük kitleler izledi.
Yönetmenin sinematografisi aşağıdaki sırayı takip etmektedir:
1999: Ax (toprak) 2002: Fotoğraf 2005: Dûr (Uzak) 2008: Bahoz (Fırtına) 2010: Demsala Dawi: Şewaxan (Son Sezon: Şavaklar) 2014: He Bû Tune Bû (Bir Varmış Bir Yokmuş) 2016: Beyaz Çınar 2017: Zer
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