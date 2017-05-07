16.05.2017
7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
Çalışmalarına başlanan festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak.
Festivalin akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek.
Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer yedinci yılına gelen festivalin Adaletin direkt kendisi ile ilgili konuları tartışıp filmlerle gündeme getiren bir festival olduğunu söylüyor, festivalin ortaya çıkış fikrini ve yedi yıllık çizgisini şöyle özetliyor:
‘2010 yılında yapılan “Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları” kongresi sonrasında adalet arayışının ve tartışmalarının sadece akademisyenler arasında yapılmaması gerektiği, daha çok kişinin bu sürece katılması ve tüm topluma ulaşılmasının önemi gündeme geldi. Bunu sağlamanın en iyi yolunun sanat olduğu inancı ise akla ilk sinema ve film düşüncesini getirdi. Çünkü sinema adeta toplumun aynası. Her ne kadar sinema için hayal dünyası dense de, yaşamda ne varsa sinemaya o yansıyor. İçinde bir miktar hayal gücü tabi ki var ama zaten adalet için, gerçeğe ulaşmak için de bir miktar hayal gücü gerekiyor.’
‘Herkes için Adalet’ başlığıyla yola çıkan Suç ve Ceza Filmleri Festivali diğer tematik festivallerden farklı olarak akademik programla yola çıktı.
Festivalin akademik kanadı her sene belirlenen alt temayla ilgili panellerle desteklenirken film tarafında ise dünyadan ve ülkemizden adalet temasına uyan filmler yarışmaya, seyirciyle buluşmaya ve tartışılmaya devam ediyor.
Yedinci yılına gelen festivalin amatör ruhu için Sözüer; ‘bize her yıl gönülden yardımcı olan yurtdışında yüzden fazla akademisyenimiz, elliye yakın sanatçımız, yurtiçinden devamlı artan dostlarımız, sivil toplum kuruluşları.. Kısacası yolu adaletle kesişen, herkes için adalet aramaya hevesli ve adalet kumbaramızda biriken kocaman bir gönüllü grubumuz var’ diyor.
Festival başvuruları ve ayrıntılı bilgiler için; http://www.icapff.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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