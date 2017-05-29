Akbank Sanat: Nordik Film Günleri

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İsveç, Norveç ve Danimarka Konsoloslukları’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; filmler orjinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
Yer: Akbank Sanat
Bilet ücreti: 5 TL
Akbank Sanat Sinema Kuşağı – Nordik Film Günleri
Filip & Fredrik İyi İnsanları Sunar (Filip & Fredrik Presenterar Trvligt Folk)
Tarih: 3 Haziran 2017, Cumartesi Saat: 15.00
Yönetmen: Karin af Klintberg, Anders Helgeson
Oyuncular: Ahmed Hussein, Abdihakiin MohamedMore
Yapım ve Format: İsveç, 2015, Thelma/Louise Produktion AB, Mexiko MediaMore, 96’, Blue-ray
Somali’de savaştan kaçan bir grup genç, İsveç'e, entegrasyonun zor olduğu kırsal alandaki bir kasabaya yerleşir. Yerel girişimci Patrik Andersson, insanları birbirine yakınlaştırmak için bir köprü olarak sporu kullanmaya ve onları Sibirya'daki Dünya Şampiyonası’na hazırlamaya karar verir.
|Martha & Niki
Martha & Niki
Tarih: 9 Haziran 2017, Cuma Saat: 19.00
Yönetmen: Tora Mkandawire Mårtens
Oyuncular: Martha Nabwire, Niki Tsappos
Yapım ve Format: İsveç, 2016, Neo Publishing ABMore , 90’, Blue-ray
Martha Nabwire ve Niki Tsappos, 2010'da Paris'teki en büyük uluslararası sokak dans yarışması Juste Debout'a katıldı. İlk kez iki kadından oluşan bir ekip hiphopta dünya şampiyonu oldu. Bu belgesel, Martha ve Niki'nin dansa olan aşklarını ve birbirlerine olan dostluğunu anlatıyor.
Sonsuz Yaz (Odödliga)
Tarih: 10 Haziran 2017, Cumartesi Saat: 15.00
Yönetmen: Andreas Öhman
Oyuncular: Madeleine Martin, Filip Berg, Torkel PeterssonMore
Yapım ve Format: İsveç, 2015, Naive ABMore, 107’, Blue-ray
Isak ve Em, Stockholm'de bir yaz gecesinde ilk kez buluşur. Kuzey İsveç'teki nefes kesici manzaraları eşliğinde yolculuğa çıkmak için geride her şeyi bırakırlar. Ancak kaygısız bir macera olarak başlayan şey, kısa sürede panik dolu bir kovalamacaya dönüşür.
Tarih: 13 Haziran 2017, Salı Saat: 19.00
Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro
Yapım ve Format: Norveç, 2015, FanteFilm Fiksjon, 96’, Blue-ray
85 metre yüksekliğinde şiddetli bir tsunami Norveç Geiranger fiyordunu aştığında kimse buna hazır değildir. Afete yakalananlar arasında bir de jeolog vardır.
Erkek Kardeşler (Brodre)
Tarih: 17 Haziran 2017, Cumartesi Saat: 15.00
Yönetmen: Aslaug Holm
Yapım ve Format: Norveç, 2015, Fenris Film, 100’, Blue-ray
Belgeselde, iki kardeş Markus ve Lukas’ın, Oslo'nun ortasındaki eski bir kasaba evindeki yaşamlarını izliyor, onların büyümelerine, rüyalarını ve beklentilerini şekillendirmelerine tanık oluyoruz.
Buz, Kar ve İntikam (Kraftidioten)
Tarih: 20 Haziran 2017, Salı Saat: 19.00
Yönetmen: Hans Petter Moland
Oyuncular: Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Hag
Yapım ve Format: Norveç, 2014, Paradox Film ,Det Danske Filminstitut, 116’, Blue-ray
Norveç’in dağlarında kar küreyici süren Nils, öyle örnek bir vatandaştır. Yılın Vatandaşı Ödülü’ne bile layık görülür. Oğlunun kuşkulu ölüm haberini haberini aldığında, bu olayı aydınlatmaya karar verince, Norveçli vegan gangster “Kont” ile Sırp mafya babası “Papa” arasında bir savaş çıkartır.
|Rosita
Rosita
Tarih: 23 Haziran 2017, Cuma Saat: 19.00
Yönetmen: Frederikke Aspöck
Oyuncular: Mikkel Boe Følsgaard, Mercedes Cabral, Jens Albinus
Yapım ve Format: Danimarka, 2015, , Blue-ray
Johannes babası Ulrik’le birlikte Danimarka’nın kuzeyindeki küçük bir balıkçı kasabasında yaşamaktadır. Bir kadının şefkatine muhtaç olan Ulrik, genç, güzel Filipinli Rosita’yı Danimarka’ya davet eder. İkisi arasında çevirmenlik yapan Johannes ile Rosita arasında bir yakınlaşma başlar.
Nogle Hus Spejl (Key House Mirror)
Tarih: 29 Haziran 2017, Perşembe Saat: 19.00
Yönetmen: Michael Noer
Oyuncular: Ghita Nørby, Sven Wollter, Trine Pallesen
Yapım ve Format: Danimarka, Nordisk Film Production A/S, 92’, 2015, Blue-ray
Lily ve Max 50 yıldan beri evlidirler. Max'in inme geçirdiğinden bu bir huzurevi evinde birlikte yaşamaktadırlar. "Pilot" isimli bir adam yan odaya yerleştiğinde, onun hayata olan bağlığı Lily’i cezbedeken, hem ailesi hem de huzurevinin diğer sakinleri bu yeni konuktan hoşlanmazlar.
|Komün
Komün (Kollektivet)
Tarih: 30 Haziran 2017, Cuma Saat: 19.00
Yönetmen: Thomas Vinterberg
Oyuncular: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann
Yapım ve Format: Danimarka, Zentropa Entertainments19, 112’, 2016, Blue-ray
Erik ve Anna’nın bir rüyaları vardır. Kızları Freja ile birlikte, Kopenhag'da lüks bir villada bir komün kurarlar. Ev toplantılarına, yemek ve partilere katılırlar. Dostluk, sevgi ve beraberlik ortamı, bir aşk ilişkisinin başlamasıyla değişmeye başlar.
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